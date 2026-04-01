Numerology prediction 8 : गुप्त शत्रुओं के षड़यंत्र से रहना होगा सावधान, प्रेम संबंधों में बनेंगे स्थाई कनेक्शन

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होता है.आपका किया गया संघर्ष आज आपको जीत दिलाएगा. आपकी मेहनत और संघर्ष आपको अमीर ही नहीं नामचीन बनाएगा. आज किसी की बातों से बेचैन नहीं होना है. मानसिक और शारीरिक थकान के बाद भी आगे बढ़ना है फिर कामयाबी मिलेगी. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आज हेवी मशीनरी और लेबर कॉन्ट्रैक्ट के साथ ज्यूडिशरी, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में आपको लाभ की स्थिति बनेगी. काफी समय से रुका हुआ करियर संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज पूरा हो सकता है. आज कोई गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध षड़यंत्र करेगा, लेकिन एक्सपोज हो सकता है. आप शांत रहकर किसी भी प्रकार का प्रतिरोध ना करें, आपका जवाब आपके काम से उसे मिलेगा. अधीनस्थ कर्मचारी आपके आदेश का पालन करेंगे लेकिन आज आपको टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा. आज आपके व्यवसाय में आपकी मेहनत और लगातार प्रयासों से कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है.

Finance / फाइनेंस : आज आपको मेहनत से धन की प्राप्ति होगी. बैठे बिठाए पैसा नहीं आएगा. आपके लगातार प्रयासों से पुराना पैसा जो बकाया था वह प्राप्त हो सकता है. आज प्रॉपर्टी और सरकारी योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ होगा. किसी भी प्रकार के शॉर्टकट की वजह से हानि का सामना करना पड़ सकता है. आज दिन में आर्थिक प्रगति स्लोली स्लोली होगी. पुराने कर्ज में आज राहत मिल सकती है. नया कर्ज ना लें. दवा और लेवर सम्बंधित संबंधित कामों में धन खर्च हो सकता है. व्यवसाय में मशीनरी संबंधित खर्च बढ़ सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : उम्र में किसी बड़े तथा संघर्षी व्यक्ति के साथ आपका प्रेम संबंध बन सकता है. आज आपका प्रेम संबंध टाइम पास वाला नहीं होगा. पार्टनर की आज आपको काफी केयर और चिंता रहेगी. पार्टनर के साथ आज इमोशनल कनेक्शन फील होगा. लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे. घर की पुरानी जिम्मेदारियां, मेडिकल संबंधित खर्चों की जिम्मेदारी आप पर आ सकती है. वैवाहिक जीवन में आज रोमांस नहीं होगा. पति पत्नी के रिश्ते में आज गंभीरता रहेगी. बच्चों को संस्कार तथा शिक्षा के प्रति जागृत करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 1

Lucky Color / शुभ रंग : गहरा नीला.

आज का उपाय : आज किसी श्रमिक को जूते, छाता और नमक का दान करें. इससे आपको शनि देव की कृपा प्राप्त होगी.