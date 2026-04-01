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Numerology prediction 6 : किसी महिला अधिकारी के प्रसन्न होने पर आपको मिल सकता है प्रमोशन

आज के दिन का अंक 7 और मूलांक 6 यानी शुक्र और केतु की ऊर्जा के साथ स्टाइलिश लुक में दमदार फैसले और व्यावसायिक लाभ प्राप्त करेंगे. आइए जानते हैं कि मूलांक 6 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology prediction 6 : किसी महिला अधिकारी के प्रसन्न होने पर आपको मिल सकता है प्रमोशन
ऑफिस की अंदरूनी पॉलिटिक्स से आज आप दूर रहे.

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज आपका काफी आकर्षक और चार्मिंग पर्सनालिटी के रूप में चमकेगी भीड़ से अलग आपकी पहचान बनेगी आज का दिन मेहनत नहीं बल्कि अट्रैक्शन से अपॉर्चुनिटी बनाने का है. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : फैशन इंडस्ट्री से संबंधित लोगों आज करियर में प्रगति प्राप्त होगी. आज आपके प्लान के अनुसार पूरी टीम कार्य करेगी. फ्रंट पर आज लोग अलग होंगे लेकिन परदे के पीछे से आपका दिमाग काम करेगा. अधिकारी के माध्यम से आज आपके करियर में लाभ की प्राप्ति होगी. आज कई बिगड़े हुए प्रोजेक्ट आपके इनट्यूशन पावर की वजह से फिर से शुरू हो सकते हैं. ऑफिस की अंदरूनी पॉलिटिक्स से आज आप दूर रहे. आज आपको सब की बातें सुनकर, निर्णय सिर्फ अपने मन से करना होगा.आप व्यवसाय में बेहतर प्रेजेंटेशन देकर नया और बड़ा आर्डर प्राप्त कर सकते हैं. किसी महिला के साथ आज बिजनेस में पार्टनर्स से आपको बड़ी ग्रोथ देगी.

Finance / फाइनेंस: आज एक से ज्यादा बिजनेस से आपको धन की प्राप्ति होगी. कई सोर्सेस से कमीशन या इंसेंटिव से मोटा धन मिल सकता है. पुराना फंसा हुआ उधार दिया गया धन आज आसानी से मिल सकता है. ब्रांडेड कपड़े और ज्वेलरी के साथ आपकी लग्जरियस एवं नई गाड़ी खरीदने घर की साज सज्जा तथा कंफर्ट के लिए आपका धन अधिक खर्च हो सकता है. ईएमआई या उधार लेनदेन से आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. आज का दिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतर है लेकिन आपको पहले पूरी रिसर्च करनी होगी उसके बाद कोई निर्णय करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : कोई खूबसूरत, कला प्रेमी व्यक्ति के साथ आपका आकर्षण बढ़ सकता है. आज पार्टनर के साथ रोमांस का मौका मिल सकता है. साथ ही कोई सरप्राइज देकर आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं. आज फ्लर्ट करना या कई अफेयर रखना आपके लिए दुखदाई हो सकता है. बातचीत में ईगो आपके संबंधों को खराब करेगा. फिजिकल और इमोशनल संबंध डेवलप होंगे. काम का प्रेशर आज आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है. इसलिए पत्नी के साथ समय व्यतीत करें और कहीं आउटिंग प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : पीला.

आज का उपाय : आज अपने पार्टनर या पत्नी को गुलाब का इत्र या कोई ब्रांडेड परफ्यूम गिफ्ट दे.

लेखक के बारे में
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अंकशास्त्री गौरव कुमार दीक्षित
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डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित आईएसओ 9001-2015 सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी न्यूमेरोलॉजी, टैरो रीडिंग में विशेषज्ञता है. एस्ट्रो वास्तु, टैटू एक्टिवेशन,... और पढ़ें
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