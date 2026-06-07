Numerology prediction 4 : धन कमाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल पड़ेगा भारी, पति-पत्नी में हो सकती है टेंशन

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक होता है. आज आपका दिमाग काफी जबरदस्त कार्य करेगा. बिना बोले, बिना स्थिति की जांच किये आप बेहतर परिणाम दे सकते हैं. आज आपको दिल की जगह सिर्फ दिमाग का प्रयोग करना होगा. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय आपके लिए.

Career / करियर : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा शेयर मार्केट तथा शोध से संबंधित कार्यों के लिए आज का दिन बहुत शानदार सफलता देने वाला है.अचानक विदेशी व्यापार में आज आपको सफलता मिलेगी. काफी समय से अटका हुआ कोई काम आज चुटकियों में शुरू हो सकता है. आज बातचीत तरीके की या रूल की नहीं होगी. आज आपको हर हाल में रिजल्ट निकालना होगा.अधीनस्थ कर्मचारियों और उच्च अधिकारियों के द्वारा आपके कामों शार्टकट और ट्रिक की प्रशंसा होगी.

Finance / फाइनेंस: अचानक आपके जीवन में बड़ा धन लाभ हो सकता है. शेयर बाजार या किसी अन्य सोर्स से आपको बड़ा मोटा पेमेंट प्राप्त हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की खराबी और नई खरीदारी पर आपका बड़ा धन खर्च हो सकता है. विदेश से संबंधित यात्रा करनी पड़ सकती है. स्टॉक डिजिटल मार्केट और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लाभदायक होगा. ज्यादा रिस्क लेना नुकसानदायक रह सकता है. पहले से चले आ रहे कर्ज में आज आपको राहत मिल सकती है. निवेश की योजना बनाने के लिए आज का दिन काफी बेहतर है. किसी भी लेनदेन में सतर्कता रखें, अन्यथा लीगल मैटर में फंसकर दिक्कत हो सकती है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपका अट्रैक्शन काफी अनप्रिडिक्टेबल रहेगा. कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी जाति,धर्म या देश का ना हो उसके प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है. आज टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आपके प्रेम संबंध बनेंगे. आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप प्रपोज कर सकते हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोडिंग अथवा कोई ट्रैवल के दौरान आज आपका नया प्रेम संबंध बन सकता है. आज गुप्त रूप से आपका अफेयर हो सकता हैं. प्रेम संबंध में आज बातचीत विवाह तक जा सकती है. परिवार के विपरीत जाकर भी आप विवाह के लिए तैयार होंगे. रिश्तो में आज तर्क करना रिश्ता खत्म करवा सकता है. वैवाहिक जीवन में घर में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. परिवार के रूल रेगुलेशन के विपरीत जाकर दांपत्य जीवन व्यतीत किया जा सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : स्लेटी.

आज का उपाय : आज अपने पर्स में काली मिर्च के सात दाने रखें. उसके बाद ही घर से बाहर निकलें.