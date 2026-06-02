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Numerology Prediction 3 : आज आपके द्वारा कही गई बातें हो सकती हैं सत्य, अचानक प्राप्त होंगी गुप्त जानकारियां

आज के दिन का अंक 7 और आपका मूलांक 3 मिलकर बृहस्पति और केतु की ऊर्जा के साथ आपका दिन प्रभावित करेंगे. आज आपके द्वारा लोगों को शानदार सलाह दी जाएगी. आपके विचार अध्यात्मिक रहेंगे. आइए जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन. 

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Numerology Prediction 3 : आज आपके द्वारा कही गई बातें हो सकती हैं सत्य, अचानक प्राप्त होंगी गुप्त जानकारियां
आज आपको पुराने कर्ज चुकाने का मौका मिल सकता है.

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आपके द्वारा आज कही गयी बातें बहुत गहरी होंगी. आपको आज ईश्वरी संकेत के माध्यम से गुप्त बातों की जानकारी होगी. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज के दिन आप एक बेहतर शिक्षक या वकील के रूप में काफी प्रसिद्धि पा सकते हैं. आज के दिन आपको नाम और पैसा दोनों की उपलब्धि हासिल होगी. आपके द्वारा कहा गया बचन आपके अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा. किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में कम बोलने पर भी आप महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं फॉरेन से संबंधित क्लाइंट और बिजनेस में सफलता हासिल होगी. अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा आपको सम्मान मिलेगा. एडवोकेट प्रोफेशन में आपको बेहतर सफलता हासिल होगी मिल सकती है.

Finance / फाइनेंस: आज किसी को एडवाइस देकर कंसल्टेशन, किसी व्यवसाय में मोटी कमीशन तथा सरकारी योजना के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है. बच्चों की किताबें, स्कूल फीस, किसी सामाजिक या धार्मिक आयोजन में दान आदि पर आपका धन खर्च हो सकता है. स्टॉक, एफडी और गोल्ड पर आज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. आज आपको पुराने कर्ज चुकाने का मौका मिल सकता है. नया कर्ज लेने का प्रयास ना करें. अन्यथा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :किसी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति की तरफ आपका आकर्षण काफी अधिक होगा. आज प्यार में दिल की जगह दिमाग काम कर सकता है. दिमाग का प्रयोग करके आज अपने प्रेम संबंधों का इजहार कर सकते हैं. किसी लाइब्रेरी या धार्मिक आयोजन में आज आपको आपका पार्टनर मिल सकता है. आपके लव पार्टनर के करियर की चिंता आपको परेशान कर सकती है. बातचीत में ईगो क्लैश की वजह से संबंधों में दिक्कत आ सकती है. पिछली बातों को बातचीत में लाने से पार्टनर कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है. घर में आज आपकी सलाह काफी महत्वपूर्ण होगी. दांपत्य जीवन में आज संबंध बेहतर रहेंगे लेकिन रोमांटिक एनर्जी कार्य नहीं करेगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 4
Lucky Color / शुभ रंग : क्रीम 

आज का उपाय : रात्रि काल में सूर्यास्त के पश्चात एक चम्मच शहद अपनी जीभ पर रखकर अपनी गलतियां की क्षमा मांगें,सात बार ऐसा सोचकर ऊपर से पानी पी लें. इससे आपके कष्ट दूर होंगे.

लेखक के बारे में
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अंकशास्त्री गौरव कुमार दीक्षित
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डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित आईएसओ 9001-2015 सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी न्यूमेरोलॉजी, टैरो रीडिंग में विशेषज्ञता है. एस्ट्रो वास्तु, टैटू एक्टिवेशन,... और पढ़ें
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