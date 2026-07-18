Numerology Prediction 9: रुके हुए धन और पुराने निवेश से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, जानिए अपना मूलांक...

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. किसी भी चुनौती का आज आत्मविश्वास और साहस के साथ आप सामना करेंगे. लंबे समय से रुके हुए कार्य आज पूरे हो सकते हैं. आज आपको ताकत के साथ बेहतर निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा.आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आज ऑफिस में आपका जबरदस्त नेतृत्व और क्विक डिसीजन से प्रभावित होकर अधिकारियों के द्वारा आपको महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या किसी टीम की जिम्मेदारी दी जा सकती है. कार्य के प्रति आपका डेडीकेशन आपको प्रमोशन दिला सकता है. नई नौकरी या नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. व्यवसाय में आपके द्वारा बेहतर निर्णय के माध्यम से कई अवसर मिलेंगे. नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं. काफी लंबे समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे तो उसके लिए आज का समय शानदार रहेगा. कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट, सिक्योरिटी सर्विसेज आदि सेक्टर में लोगों को शानदार कामयाबी मिलेगी. पुराने ग्राहकों के साथ फिर से कनेक्टिविटी होगी.लोगों के साथ मेलजोल बढ़ेगा. व्यवसाय में आज छोटे-छोटे जोखिम उठाकर बड़ा धन लाभ कमा सकते हैं.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी. रुका हुआ धन आज प्राप्त हो सकता है. आज काफी समय से अटके हुए कई कार्य पूरे होंगे. जिनसे आपको आर्थिक मजबूती मिलेगी.अतिरिक्त आय के लिए काफी समय से किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट के रिटर्न मिलने की संभावना है. नया वाहन, इक्विपमेंट और बिजनेस के डेवलपमेंट पर धन खर्च हो सकता है. टैक्स या लीगल मैटर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी वकील की सलाह अवश्य लें. आज अपना धन उधार ना दें.दिखावे पर खर्च न करें. लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या शार्ट मनी से बचकर रहना बेहतर रहेगा.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में काफी नजदीकि़ियां रहेगी. आपकी जुनूनी ऊर्जा संबंधों को काफी क्लोज लेकर आएगी. वैवाहिक जीवन में बेहतर भविष्य के लिए आज गंभीर चिंतन हो सकता है. जीवनसाथी आपका सहयोग करेगा.एक दूसरे के प्रति मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी. परिवार के साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय कर सकते हैं.अनमैरिड लोगों के लिए आज नए रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ेगी. रिश्तो में एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम बनाकर रखें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : पीला



आज का उपाय : अपने शारीरिक वजन के दसवें हिस्से के बराबर फल आज बंदरों अथवा लंगूरों को वितरित करें.