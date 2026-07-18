Numerology Prediction 8: जिम्मेदारी नेतृत्व और अनुशासन से करियर को मिलेगी नई पहचान, जानिए अपना मूलांक...

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होता है. आज आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके अनुशासन में रहकर महत्वपूर्ण निर्णय करने होंगे. कठिन परिस्थितियों में भी आपकी क्षमता से आसान समाधान हो सकता है. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आपके द्वारा गंभीरता से किसी भी कार्य करने की क्षमता को देखकर उच्च अधिकारी काफी प्रभावित होंगे. अनुशासन और नेतृत्व की वजह से आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट में लीड करने का मौका दिया जा सकता है. सरकारी नौकरी, कानून, एडमिनिस्ट्रेशन, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से संबंधित लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. रुकावट से परेशान होकर नौकरी बदलने का विचार बेहतर नहीं होगा. अनुशासन में रहकर लगातार बेहतर के लिए प्रयास करें. व्यवसाय में आज विस्तार करने के लिए स्ट्रेटजी तैयार करें. किसी बड़े प्रोजेक्ट या सरकारी आर्डर में मूवमेंट देखने को मिलेगा. आपका ग्राहकों के साथ भरोसा बढ़ेगा. व्यवसाय में शीघ्र लाभ की जगह स्थायित्व पर ध्यान दें.

Finance / फाइनेंस : आज आपको फाइनेंशियल मैटर में बैलेंस बनाकर चलना होगा. इनकम को स्थिर करने का प्रयास करें. पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आज धन प्राप्ति की संभावना है. व्यवसाय से जुड़े जरूरी इक्विपमेंट खरीदने पर धन खर्च हो सकता है. घर के मेंटेनेंस एवं आवश्यकताओं पर खर्च होगा. इनकम को आज बचत करने का प्रयास करें. टैक्स से संबंधित कागजी कार्रवाई कंप्लीट करें. आज के दिन किसी भी प्रकार के उधार लेनदेन से बचना होगा.लोन लेकर कोई भी कार्य आज आपको वित्तीय जोखिम में डाल सकता है. लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट करें. ज्यादा जोखिम लेना बेहतर नहीं होगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज संबंधों में आपको धैर्य रखना होगा. पार्टनर के ऊपर भरोसा करें. अपनी जिम्मेदारी को समझें और पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें.अत्यधिक व्यस्तता और आपका मौन जीवनसाथी के साथ दूरियां बढ़ा सकता है.इसीलिए आज बेहतर संबंधों के लिए कोई रोमांटिक ट्रिप प्लान करें. मूवी देखने जाएं या साथ डिनर करें. आज किसी सरकारी ऑफिस या कोर्ट रूम में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ आपके संबंध बन सकते हैं. आपके पार्टनर को आज आपकी भावनात्मक उपस्थिति की आवश्यकता है. घर में आज किसी महत्वपूर्ण आयोजन पर चर्चा हो सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 7

Lucky Color / शुभ रंग : बेंगनी

आज का उपाय : आज गरीबों, विकलांगों एवं कुष्ठ रोगियों में छाते का दान करें. कौओं को पनीर खिलाएं.