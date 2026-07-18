Numerology Prediction 6: करियर और व्यवसाय में मिलेंगी नई उपलब्धियां, जानिए...

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज के दिन जितना अधिक आप लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे उतना ही आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा. लोगों के साथ व्यवहार सौम्य एवं संतुलित रखें. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर रखें. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आपकी क्रिएटिविटी, नेतृत्व करने की क्षमता और कम्युनिकेशन स्किल आपके करियर में काफी आगे लेकर जाएगी. किसी नए प्रोजेक्ट या सरकारी टेंडर की प्रतीक्षा आज खत्म हो सकती है. नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलेगी. प्रमोशन या सैलेरी इंक्रीमेंट से संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी. उच्च अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित होगा. नई जिम्मेदारियां में आज आप बेहतर कार्य कर सकेंगे. नौकरी बदलने की इच्छा पर कंट्रोल करें और बेहतर अवसर की प्रतीक्षा करें. मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट, डिजाइन, म्यूजिक आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. व्यवसाय में आज आपकी गुडविल बढ़ेगी. ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध स्थापित होंगे. व्यवसाय का विस्तार करने के लिए योजना बना सकते हैं.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी वित्तीय स्थिति स्ट्रांग हो सकती है. इनकम में आज वृद्धि होने की संभावना है. पेंडिंग पेमेंट अचानक रिलीज हो सकता है. पुरानी देनदारी खत्म हो सकती है.घर की साज सज्जा, वाहन की खरीद या पर्सनल कंफर्ट पर आज धन खर्च होने की संभावना है. आज आपके प्रयास इनकम को बढ़ाने एवं खर्चो को कंट्रोल करने के होने चाहिए. बेहतर भविष्य के लिए आज की गई प्लानिंग बेहतर परिणाम देगी. पूर्व में किए गए निवेश का एनालिसिस अवश्य करें. लॉन्ग टर्म में सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए आज आप प्रयास करें. ज्यादा लालच और जल्दी अमीर बनने की योजनाओं से दूर रहें. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हानिकारक रहेगी.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंध काफी मजबूत और शानदार रहेंगे. रोमांटिक एनर्जी एक्टिव रहेंगी. एक दूसरे के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर प्राप्त होगा. पार्टनर के साथ आपके संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी. फ्यूचर से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके द्वारा किया जा सकता है. लव मैरिज के लिए प्रयासरत लोगों के लिए आज थोड़े संघर्ष के बाद सफलता हासिल हो सकती है. घर का वातावरण आपके लिए सकारात्मक रहेगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.घर में एक दूसरे के साथ समय व्यतीत होगा. आपसी मनमुटाव खत्म होंगे.परिवार के साथ समय व्यतीत करें.रोमांटिक ट्रिप या डिनर प्लान करें. आज अचानक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से घर में माहौल खुशनुमा होगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : सफेद

आज का उपाय : आज अपने घर में साफ सफाई के बाद चंदन या गुलाब के इत्र की हाल की सुगंध चारों तरफ छिड़कें.