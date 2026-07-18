Numerology Prediction 4: बेहतर आर्थिक स्थिति के साथ निवेश से मिलेगा लाभ, जानिए...

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. पहले से आपके द्वारा लगातार की जा रही मेहनत में आज आपको परिणाम हासिल हो सकते हैं. अचानक ऐसे घटनाक्रम होंगे जिनके द्वारा आपकी किस्मत बदल सकती है. बदलाव आपके हित में रहेगा. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आप ऑफिस में अपनी बेहतर सोच और समझ का उपयोग करके किसी बड़ी समस्या को आसानी से समाप्त कर सकेंगे.आपकी डिप्लोमेटिक सोच आपकी अलग इमेज बनाएगी. काफी समय से रुके हुए प्रोजेक्ट आपकी मेहनत और लगन से आज मूव कर सकते हैं. नौकरी बदलने अथवा छोड़ने से संबंधित कोई निर्णय जल्दबाजी में ना करें.उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको बेहतर जिम्मेदारी प्रदान की जा सकती है. ऑफिस की राजनीति और झगड़ों से दूर रहें. टेक्निकल एजुकेशन और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन शानदार रहेगा. नई रणनीति और व्यवसाय के प्रचार प्रसार के साथ आज व्यवसाय में विस्तार कर सकते हैं. नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आज स्ट्रेटजी तैयार करें. रेफरेंस कॉल के माध्यम से आज बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. ऑनलाइन सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार से व्यवसाय में वृद्धि होगी.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी आर्थिक स्थिति शुरुआती रुकावट के बाद बेहतर होने की संभावना है. पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है. अचानक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति पर धन खर्च होने की संभावना है. खरीदारी और दिखावे पर धन खर्च करने से बचें. आज इनकम का कुछ हिस्सा गरीबों और मजदूर के हित में लगाए. जोखिम लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें. बड़ी कंपनियों में आज पैसा लगा सकते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में बातचीत स्पष्ट रखनी होगी. छोटी-छोटी बातों पर विवाद करने से बचना होगा. आपके बिजी शेड्यूल की वजह से दूरियां बढ़ सकती है. समय निकालकर आज पार्टनर के साथ व्यतीत करें.शॉर्ट ट्रिप, नाइट में आउटिंग और सरप्राइज डिनर प्लान करें. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. अपनी भावनाओं को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें. सिंगल जातकों के किसी पुराने परिचित व्यक्ति से दोबारा संबंध बन सकते हैं. विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी. किसी भी रिश्ते में भरोसा बनाकर रखें.

Lucky Number / शुभ अंक : 6

Lucky Color / शुभ रंग : नेवी ब्लू



आज का उपाय : आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को साबुन का दान करें. किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे आटे का चौमुखी दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें.