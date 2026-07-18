Numerology Prediction 2: टीम के साथ कार्य करने से किसी प्रोजेक्ट में मिलेगी सफलता, जानिए...

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आज के दिन कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ज्यादा रिस्क लेकर ना करें. आर्थिक स्थिति आज अस्थिर रहेगी. आज आपका फोकस बचत और सेफ इन्वेस्टमेंट पर रहेगा. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज अकेले में कार्य करने से आप कुछ गलतियां कर सकते हैं. इसलिए टीम के साथ मिलकर कार्य करें. आपके व्यवहार और कार्य कुशलता से कई बड़ी समस्याएं स्वतः खत्म हो सकती हैं. किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आज आपको मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ कार्य करना होगा. इससे आपको उस प्रोजेक्ट में कामयाबी मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपको महत्वपूर्ण सुझाव या सहयोग दिया जा सकता है. नई नौकरी के इंटरव्यू, प्रमोशन या ट्रांसफर से संबंधित सकारात्मक संदेश मिलने की संभावना है. व्यापार में आज लोगों के साथ आपके बेहतर संबंध बनेंगे. पुराने ग्राहकों से आपको कोई नई डील मिल सकती है. साझेदारी के व्यवसाय में आज पार्टनर के साथ संबंध और नीतियां स्पष्ट रखें.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आय के स्रोत बढ़ाने के लिए आपके द्वारा बेहतर प्रयास किए जाएंगे. परिवार के सदस्यों के द्वारा आज अनावश्यक रूप से खर्च किया जा सकता है. आवश्यक वस्तुएं खरीदने पर भी धन खर्च होने की संभावना है. आज ऑनलाइन खरीदारी करने से आपको बचना होगा. बचत पर ध्यान केंद्रित करें. उधार में लेनदेन अथवा लोन से संबंधित कार्रवाई न करें. आज आपके द्वारा छोटे-छोटे निवेश से बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं. जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें. अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है. आवेश अथवा किसी व्यक्ति के प्रभाव में कोई भी खरीदारी अथवा इन्वेस्टमेंट ना करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपके प्रेम संबंधों में काफी संवेदनशीलता रहेगी. बातचीत के माध्यम से पुरानी गलतफहमी अथवा दूरियां आज खत्म हो सकती है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त होगा. इससे घर में खुशहाली और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा. आज जीवनसाथी एवं परिवार के साथ समय व्यतीत करें. नए प्रेम संबंध अथवा विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है. आज अपने दिल की बात पार्टनर के साथ स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 7

Lucky Color / शुभ रंग : हल्का नीला

आज का उपाय : आज काली उड़द, काले कपड़े, सरसों या तिल का तेल,लोहे की कील,गुड, काले चने किसी जोशी को अथवा शनि मंदिर में दान करें.