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18 August 2026 Numerology Horoscope 9: जिम्मेदारियों और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का दिन, जल्दबाजी से बचें

आज के दिन का अंक है 9 है और मूलांक 8. आज शनि और मंगल की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. आज आपको बातचीत में शालीनता रखनी होगी. आपके द्वारा कोई बेहतर डील फाइनल हो सकती है.

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18 August 2026 Numerology Horoscope 9: जिम्मेदारियों और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का दिन, जल्दबाजी से बचें
मूलांक 09 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 9/ मूलांक 9 : किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. आज के दिन आपको अनुशासन में रहकर जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा किसी भी कार्य में तुरंत परिणाम प्राप्त नहीं होगी धीरे-धीरे आप लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे. लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे.आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर :

आज ऑफिस में आपको काफी रिस्पांसिबिलिटी और ईमानदारी के साथ कार्य करना होगा आपके द्वारा किए गए कार्यों अधिकारियों को काफी प्रभावित करेंगे. आपके लिए कोई बड़ा और कठिन प्रोजेक्ट दिया जा सकता है कुछ अधिकारी आपके द्वारा की जाने वाली कार्यप्रणाली से संतुष्ट होंगे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ज्यूडिशरी और फील्ड में कार्य करने वाले लोगों के लिए आज प्रगति हो सकती है किसी पुराने विवाद में आज समाधान होने की संभावना है. बिजनेस में आज अपने डॉक्यूमेंट की समीक्षा करें कार्य प्रणाली में आवश्यक बदलाव करें ग्राहकों की सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दें.

Finance / फाइनेंस :

आज आपकी आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी, स्थायित्व को प्राथमिकता दें. फाइनेंसियल कंडीशन में उतार-चढ़ाव के बाद धीरे-धीरे स्थिति आपके कंट्रोल में होगी. अनावश्यक रूप से खर्च को कंट्रोल करें ज्यादा रिस्क लेकर किसी भी प्रकार की स्कीम में निवेश करने से बचना होगा. आज आपको निवेश करने की जगह पैसा बचाने पर ध्यान दें. पुराने लोन को चुकाने का प्रयास करें. उधार लेनदेन से सतर्क रहें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन:

आज रिश्तो में आपको संवेदनशील रहना होगा. क्विक डिसीजन लेने से बचें. आपके द्वारा प्रॉमिस को पूरे किए जाने का वक्त है पार्टनर के साथ भविष्य से संबंध बेहतर प्लानिंग होने की संभावना है पुरानी जिम्मेदारियां को निभाने का प्रयास करें सिंगल जातकों के विवाह से संबंधित प्रयास सफल होंगे परिवार के सदस्यों के द्वारा आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं. बातचीत में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें अन्यथा विवाद हो सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक: 3
Lucky Color / शुभ रंग: सुरमई 

आज का उपाय : आज घर से बाहर निकलते समय किसी सफाईकर्मी को 10 रुपये का सिक्का एवं एक तम्बाकू की पुड़िया दें.

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