18 August 2026 Numerology Horoscope 8: अनुशासन और समझदारी से लेने होंगे वित्तीय फैसले, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकियां

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. आज उम्मीद के मुताबिक कार्य करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है धीमे-धीमे आपको परिणाम की प्राप्ति होगी. आपको अपने काम पर भरोसा करना होगा. धीरे-धीरे सफलता आपके पास होगी. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर :

आज आपके द्वारा काफी मेहनत और ईमानदारी से कार्य किया जाएगा. अधिकारियों के द्वारा आपको कोई जटिल कार्य दिया जा सकता है. अनुशासन में रहकर आपके द्वारा किए गए कार्य से आपको कामयाबी हासिल होगी. उच्च अधिकारियों के अलावा कर्मचारियों से बेहतर संबंध रखने होंगे. कुछ अधिकारियों के द्वारा आपकी प्रशंसा की जा सकती है. पुराने कार्यों में प्रगति होगी. आज बिजनेस में अनुशासन काफी आवश्यक रहेगा. पुराने भुगतान की पेमेंट प्राप्त हो सकती है. पार्टनरशिप के व्यवसाय में आज आपको लापरवाही पड़ सकती है.

Finance / फाइनेंस :

आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखें. पुराने रुके हुए पेमेंट प्राप्त हो सकते हैं. बेहतर प्लानिंग के माध्यम से आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं. बचत योजना पर ध्यान दें. लोन और किसी भी प्रकार के लेनदेन में लापरवाही भारी पड़ सकती है. अधूरी जानकारी के साथ किसी भी इन्वेस्टमेंट को ना करें. सेविंग बढ़ाने के लिए प्लानिंग करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज रिश्तो में आपको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा. इमोशनल अटैचमेंट के साथ-साथ एक दूसरे पर भरोसा बनाकर रखें. आज पार्टनर के साथ भविष्य से संबंधित योजनाओं पर काम होगा. पुराने विवादों का अंत होगा. सिंगल जातकों के विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी. किसी जिम्मेदार और सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति के साथ आपका आकर्षण बन सकता है. परिवारों को निभाने का समय है. परिवार के साथ बेहतर रिश्ते बनेंगे करके किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा आपको महत्वपूर्ण सलाह दी जा सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 6

Lucky Color / शुभ रंग : नेबी ब्लू

आज का उपाय : आज किसी विकलांग, निर्धन एवं अंधे व्यक्ति को पेट भर भोजन एवं वस्त्र का दान करें.