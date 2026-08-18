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18 August 2026 Numerology Horoscope 7: आत्मचिंतन से मिलेगी दिशा, आर्थिक फैसलों में बरतें सतर्कता

आज के दिन का अंक 9 और आपका मूलांक 7 है. आज केतु और मंगल की ऊर्जा से रिश्तों में आक्रमकता रहेगी. आपको छोटी छोटी बातों पर एक्शन लेना भारी पड़ सकता है. आपको आइये जानते हैं मूलांक 7 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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18 August 2026 Numerology Horoscope 7: आत्मचिंतन से मिलेगी दिशा, आर्थिक फैसलों में बरतें सतर्कता
मूलांक 07 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 7 / मूलांक 7: किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आपको बातचीत में शालीनता रखनी होगी. नए प्रेम संबंध बनेंगे. संबंधों में सतर्क रहना होगा. व्यवसाय में आत्मचिंतन से बढ़ोतरी होगी. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर:

आज आपके द्वारा शांत तरीके से एकांत में बैठकर किसी भी कार्य का विश्लेषण आपको शानदार व्यक्तित्व के रूप में प्रदर्शित करेगा. रिसर्च और ज्योतिष, इंजीनियरिंग और टेक्निकल सेक्टर से जुड़े कार्यों में आज प्रगति देखने को मिलेगी. किसी पुराने प्रोजेक्ट में आपकी सक्रियता से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. एजुकेशन,काउंसलिंग, हीलिंग और पुलिस से संबंधित कार्यों में सफलता का दिन है. उच्च अधिकारियों की सलाह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी. बिजनेस में आपकी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा. कस्टमर के साथ जुड़ना एवं उनसे फॉलो अप करने से व्यवसाय ने वृद्धि होगी.

Finance / फाइनेंस:

आज आपको आर्थिक मामलों में सतर्कता रखनी होगी. यह किसी भी फाइनेंशियल कमिटमेंट और डिसीजन को जल्दबाजी में ना करें. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सतर्कता रखें. पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट का विश्लेषण करें. किसी भी इन्वेस्टमेंट या डील फाइनल होने में कागजी कार्रवाई और शर्तों को ध्यान से पूरा करें. किसी व्यक्ति के प्रभाव अथवा लालच में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें. यदि संभव हो तो आज इन्वेस्टमेंट में इग्नोर करें अन्यथा लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. आज धन को निवेश करने से बेहतर रोक कर रखना होगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आपकी चुप्पी पार्टनर को आपसे दूर कर सकती है. मन में किसी बात को रखने से मानसिक घुटन हो सकती है. अपनी बात को पार्टनर के साथ स्पष्ट शब्दों में शेयर करें. पुरानी गलतफहमियों को एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से खत्म कर सकते हो. नए प्रेम संबंध या विवाह के लिए प्रतीक्षा कर रहे जातकों को आज अनुशासन और धैर्य के साथ रहना होगा. अचानक आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जो आपके लिए अप्रत्याशित हो. जीवन साथी के साथ बेहतर भविष्य की प्लानिंग करें. परिवार के साथ समय व्यतीत करें.शाम के वक्त कहीं घूमने का प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3
Lucky Color / शुभ रंग : हल्का पीला 

आज का उपाय : 325 ग्राम आटे में काले तिल और शक़्कर मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाएं, अब इन गोलियों को राम नाम जाप के साथ मछलीयों को डालें.

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