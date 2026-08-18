18 August 2026 Numerology Horoscope 6: करियर में बनेंगे नए अवसर, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकीयां

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी. आपके द्वारा आज रिश्तों को सहेजने का कार्य किया जाएगा. आपकी सक्रियता से बड़े व्यावसायिक अवसर प्राप्त होंगे. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज आपके आकर्षण और बातचीत करने के शानदार तरीके से प्रोफेशनल लाइफ मजबूत होगी. कई बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे. क्लाइंट के साथ बातचीत सकारात्मक रहेगी. कस्टमर आपकी बातों से प्रभावित होगा. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी. अथॉरिटी और अच्छी पोजीशन पर बैठे लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. साथी कर्मचारी एवं अधीनस्थों से बेहतर सहयोग प्राप्त होगा. आज आपके कार्य के साथ-साथ लोगों के साथ बेहतर व्यवहार भी बना कर रखना होगा. बिजनेस में कस्टमर के साथ आपके रिलेशन शानदार रहेंगे. अपने ब्रांड का प्रमोशन करें. इससे बिजनेस बढ़ेगा.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी लाइफ स्टाइल पर धन खर्च हो सकता है. कंफर्ट से जुड़ी चीजों को खरीदने में पैसा लगेगा. परिवार या किसी नजदीकी व्यक्ति के द्वारा आपका धन अधिक खर्च होगा. कोई पुराना फाइनेंशियल मैटर आपके प्रभाव से खत्म हो सकता है. भावुकता में आकर कोई बड़ा निर्णय न करें. किसी भी अनावश्यक खरीदारी से पहले अपने बजट के बारे में सोचें. आज शेयर बाजार के माध्यम से विशेष धन लाभ की स्थिति बन सकती है. एक्सपर्ट की सलाह लेकर निवेश करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

आज आपके प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति काफी नजदीकियां बढ़ेंगी. संबंध भावुक रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य से संबंधित किसी बड़ी प्लानिंग में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. पहले से चले आ रहे विवाद आज समझदारी से खत्म हो सकते हैं. सिंगल जातकों के नए प्रेम संबंध बनने की संभावना है. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. परिवार के सदस्यों के द्वारा आपकी सहायता की जाएगी. आपके आकर्षण एवं समाज में मान सम्मान एवं पर प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : सफेद

आज का उपाय : आज छोटी बच्चियों में साबूदाना एवं मखाने की खीर बना कर बांटे. जीवनसाथी को मेकअप से संबंधित चीजें लाकर दें.