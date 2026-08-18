18 August 2026 Numerology Horoscope 4: काम में मिल सकती है नई जिम्मेदारी, आर्थिक फैसलों में रखें सावधानी

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आज के दिन कुछ कार्य आसानी से पूरे होंगे. लेकिन कुछ योजनाओं में आपकी आशा के अनुरूप कार्य नहीं होगा. आपको अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना होगा. धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके कंट्रोल में होगी. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज आपकी सोच काफी गंभीर रहेगी. कार्य स्थल पर आपके द्वारा गंभीर चिंतन और मेहनत के साथ कार्य किया जाएगा. किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का अवसर आपको मिल सकता है. पहले से चली आ रही किसी गंभीर समस्या का सॉल्यूशन आपके द्वारा किया जा सकता है. टेक्निकल और इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको कोई बेहतर जिम्मेदारी दी जाएगी. आपकी मेहनत और ईमानदारी से अधिकारी काफी प्रभावित होंगे. छोटी-छोटी बातों से परेशान होने की जगह उनका आसान समाधान करें. बिजनेस में आज कागजी कार्रवाई मजबूत रखें. सेल्स बढ़ सकती है. आपको किसी भी प्रकार की डील फाइनल होने से पहले उसको पूरी तरह समझना होगा. उसके बाद ही फाइनल करें.

Finance / फाइनेंस :

आज आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक उतार-चढ़ाव के बाद उछाल देखने को मिलेगा. फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रांग होगी. आपका कैलकुलेटिव दिमाग आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा. पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी से बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा. पेंडिंग पेमेंट की बसूली के लिए आज प्रयास करें. किसी भी व्यक्ति के प्रभाव अथवा समाज में दिखाने के लिए खरीदारी और अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक है. शेयर बाजार में लाभ की स्थिति रहेगी. लेकिन किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही निवेश करें. जल्दबाजी और अधिक लालच में आकर गलत इन्वेस्टमेंट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज रिश्तो में कार्य के प्रेशर की वजह से उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान देना होगा. बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की वजह से रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी. पार्टनर की बात को गंभीरता से सुने एवं उसकी भावनाओं का सम्मान करें. किसी भी विवाद की स्थिति में जिद और कठोर भाषा का प्रयोग ना करें. संबंधों को बचाने के लिए आज शांत रहकर प्रयास करें. ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से नए प्रेम संबंध या विवाह की बातचीत शुरू होने की संभावना है. परिवार में आपकी सलाह आज काफी महत्वपूर्ण रहेगी. आवश्यकता पड़ने पर कंप्रोमाइज करके भी रिश्तों को बचाने की प्राथमिकता दें.

Lucky Number / शुभ अंक: 1

Lucky Color / शुभ रंग: सिलेटी



आज का उपाय: आज किसी गणेश जी के मंदिर में जाकर नारियल अर्पित करें. किसी गाय को अथवा धर्म स्थान में मूली का दान करें.