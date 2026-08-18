18 August 2026 Numerology, Horoscope 3: ज्ञान और विचारों से बनेंगे नए अवसर , आर्थिक मामलों में रखें संयम

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आपके दिमाग में काफी समय से चल रहे सुझाव और प्लान को आज कार्य करने के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है. आपके ज्ञान की लोग सराहना करेंगे. आपके प्रयासों से आज स्थितियां अनुकूल होगी. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज आपकी कम्युनिकेशन के माध्यम से ग्राहकों के साथ एवं बिजनेस क्लाइंट्स के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे. लोग आपसे प्रभावित होंगे. आपकी बातों का असर इतना अधिक होगा कि लोग आपके साथ व्यवसाय आसानी से करेंगे. बड़े ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकते हैं. उच्च अधिकारियों के सामने आपकी योजना अवश्य रखें. किसी महत्वपूर्ण बैठक में आपके द्वारा शानदार प्रेजेंटेशन दिया जाएगा. आज आप एक बेहतर शिक्षक अथवा मार्गदर्शक के रूप में लोगों को आकर्षित करेंगे. आपके पुराने आइडिया और सुझाव आज सबका भला करेंगे. आपके टैलेंट को दिखाने के लिए आज एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी. सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस में ग्रोथ होगी. आपके प्रयासों से कोई बड़ी डील फाइनल होने की संभावना है.

Finance / फाइनेंस :

आज आपकी आर्थिक स्थिति आपकी सोच और ज्ञान की वजह से मजबूत होगी. किसी कार्य की वजह से आपको विशेष धन लाभ की स्थिति बनेगी. मल्टीप्ल सोर्सेस से इनकम हो सकती है. पुराना फंसा हुआ धन आज आपको मिलने का रास्ता मिलेगा. अपने टैलेंट और कुछ नया सीखने के ऊपर आपका धन खर्च होने की संभावना है. उत्साह या जल्दबाजी में कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना है. शेयर बाजार के माध्यम से छोटे-छोटे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आपकी बातचीत करने का तरीका इतना शानदार और निराला होगा कि पहले से चले आ रहे सभी विवाद खत्म हो सकते हैं. आपके रिश्ते काफी मजबूत होंगे. आपकी समझदारी से संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. सिंगल जातकों के प्रेम संबंधों में सक्रियता होगी. विवाह से संबंधित बातचीत फाइनल हो सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें. आपके द्वारा दी गई सलाह परिवार को मजबूत करेगी.

Lucky Number / शुभ अंक: 1

Lucky Color / शुभ रंग: नारंगी



आज का उपाय: आज किसी धर्म स्थान में भंडारे का आयोजन करें अथवा चने की दाल एवं धार्मिक वस्तुओं का दान करें.