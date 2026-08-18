18 August 2026 Numerology Horoscope 2: फैसलों में रखें संयम, रिश्तों में संवाद से बनेगा संतुलन

Personality Number 2 / मूलांक 2: किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. मानसिक उलझन के बीच किसी भी प्रकार का निर्णय न करें. रिश्तो में बातचीत के दौरान स्पष्टता रखें. किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में शांत मन से फैसला करें. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर :

आज आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा. बिना किसी शोर शराबे के अपने कार्य को मजबूती के साथ पूरा करें. साथी कर्मचारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. पूर्व में की गई गलतियों को आज सुधारने का अवसर मिल सकता है. कम्युनिकेशन से संबंधित कार्यों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको बेहतर गाइड किया जा सकता है. किसी महिला कर्मचारी का विशेष सहयोग प्राप्त होगा. व्यवसाय में ग्राहकों के साथ बॉन्डिंग बेहतर होगी. पुराने ग्राहकों से फिर से संबंध बनेंगे. आज के दिन आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर कार्य करेंगे.

Finance / फाइनेंस:

आज परिवार एवं रिश्तेदारों तथा मित्रों के कहने या प्रभाव में आकर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन और कमिटमेंट ना करें. कोई भी आर्थिक निर्णय करते समय आपको भावुकता से बचना होगा. स्ट्रांग डिसीजन लेकर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं. आपको बचत पर ध्यान केंद्रित करना होगा. परिवार के द्वारा आपको कोई बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी दी जा सकती है. आज उधार दिया गया धन वापस मिलने की संभावना कम रहेगी. इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी पूरी जानकारी करें. एक्सपर्ट से सलाह लेकर निर्णय करें. रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में इन्वेस्टमेंट से बड़ा धन लाभ होने की संभावना है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

प्रेम संबंधों एवं जीवनसाथी के साथ रिश्तों में आपकी सोच और समझदारी से संबंध बेहतर बनेंगे. पार्टनर के साथ आज खुलकर बातचीत करें. आपकी आपसी बातचीत रिश्तों को काफी मजबूत करेंगी. पुरानी गलतफहमियां खत्म होगी. किसी आकर्षक और बेहतर स्वभाव के व्यक्ति के साथ आपके नए प्रेम संबंध बनने की संभावना है. लव मैरिज के लिए प्रयास कर रहे जातकों को सफलता मिलेगी. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. आज परिवार को आपकी उपस्थिति और सलाह की आवश्यकता रहेगी.

Lucky Number / शुभ अंक: 6

Lucky Color / शुभ रंग: हल्का नीला

आज का उपाय: आज किसी धर्म स्थान अथवा भीड़भाड़ वाले इलाके में दूध से बनी कोई मिठाई अथवा खीर का वितरण करें.