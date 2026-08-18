18 August 2026 Numerology Horoscope 1: नेतृत्व क्षमता से मिल सकती है सफलता, रुके कार्यों में आएगी तेजी

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. आपके किसी पुराने रुके हुए कार्य में आज प्रगति होगी.काफी समय से कर रहे प्रयास आज सफल होने की संभावना है. अपने निर्णय पर आज अडिग रहें. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर :

आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में निर्णय लेने, नेतृत्व करने की और सक्रियता से लक्ष्य को हासिल करने की ऊर्जा सक्रिय रहेगी. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है. क्लाइंट और अधिकारियों के साथ संबंध एवं बातचीत सकारात्मक रहेगी. आपकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है. प्रमोशन से संबंधित सकारात्मक संकेत प्राप्त होंगे. जॉब अथवा बिजनेस की नई शुरुआत के लिए आज आपको बेहतर संकेत मिलने की संभावना है. व्यवसाय में नए क्लाइंट्स के साथ बेहतर संबंध बनेंगे. नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर कम करें आज का दिन अपने साहसिक फैसलों से बड़े बदलाव का है.

Finance / फाइनेंस :

आज आपकी वित्तीय स्थिति काफी आक्रामक और मजबूत रहेगी. फाइनेंशियल मामलों में अनुशासन और आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय काफी बेहतर स्थिति बना सकते हैं. इनकम को इंक्रीज करने के विचार लाभ की स्थिति बनाएंगे. रुका हुआ पेमेंट आज मिल सकता है. किसी भी बड़े खर्च को करने से पहले बजट का प्लान करें. इन्वेस्टमेंट करने में एक्सपर्ट की सलाह लें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आपकी पर्सनालिटी काफी आकर्षक रहेगी. रिश्तो में बातचीत के दौरान आपका प्रभाव बढ़ेगा. पार्टनर को अपनी विचारधारा से बांधने का प्रयास न करें. जीवनसाथी के साथ एवं प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करें. पुरानी गलतफहमी खत्म करने का प्रयास सफल होगा. पुरानी बातों को पकड़ कर ना बैठे. सिंगल जातकों का आकर्षक काफी अधिक होगा. नए प्रेम संबंध और विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों को आपकी सलाह और उपस्थिति की आवश्यकता रहेगी.

Lucky Number / शुभ अंक: 5

Lucky Color / शुभ रंग: नारंगी

आज का उपाय: गरीब जरूरतमंद और श्रमिकों में गेहूं, गुड एवं अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों का वितरण करें.