Numerology Prediction 9 : व्यावसायिक गतिविधियों में होगी वृद्धि, लाभ के मिलेंगे अवसर

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आज आपकी मजबूत इच्छाशक्ति से कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा. आपको क्रोध पर कंट्रोल करना होगा. रिश्तों में आज सक्रिय ऊर्जा कार्य करेगी. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आज ऑफिस अथवा कार्यक्षेत्र पर आपकी जबरदस्त नेतृत्व क्षमता और डिसीजन मेकिंग पावर से लाभ के कई अवसर मिल सकते हैं. किसी भी कठिन कार्य को आप आसानी से कर लेंगे. कुछ अधिकारियों के द्वारा आपको चुनौती पूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है. सैन्य क्षेत्र की तैयारी कर रहे जातकों के लिए आज का दिन बेहतर परिणामदायक होगा. ऑफिस में अन्य कर्मचारियों के साथ मेलजोल बनाकर कार्य करें. आज का दिन सिर्फ जुनून और जोश ही नहीं बल्कि कार्य को गंभीरता से करने का है. आज आपकी सोच से व्यवसाय में तेजी होगी. नए ग्राहक आपके साथ जुड़ सकते हैं. किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में कंपटीशन से आपको जीत मिलेगी.

Finance / फाइनेंस: आपकी फाइनेंसियल कंडीशन आज काफी मजबूत होने की संभावना है. आर्थिक मामलों में आप सक्रियता और साहस से निर्णय करेंगे. छोटे भाई बहनों पर आपका धन खर्च हो सकता है, साथ ही घर की आवश्यकताओं पर आपका धन बड़े स्तर पर खर्च होने की संभावना बन रही है. आर्थिक संतुलन बनाए रखें. इन्वेस्टमेंट या किसी भी फाइनेंशियल कमिटमेंट को करते समय रिस्क न लें. आज आपके उन्नति के अवसर आपकी मेहनत और साहसिक फैसले की वजह से प्राप्त होंगे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनाएं काफी जुनून नहीं रह सकती हैं. आज आपको पार्टनर की बात का सम्मान करना होगा. उसकी फिलिंग्स को समझने का प्रयास करें. आपके द्वारा ज्यादा अपेक्षाएं रखना गलत हो सकता है. सिंगल जातकों के जीवन में नए प्रेम संबंध बन सकते हैं. वैवाहिक जीवन में आज पार्टनर के साथ संबंधों में प्रेम बढ़ेगा. ओपन कम्युनिकेशन से रिश्ते बेहतर होंगे. पारिवारिक समस्याओं का आपसी बातचीत से अंत होगा. छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें. अन्यथा छोटी सी बात विवाद का कारण बन सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : केसरिया.

आज का उपाय : गाय को आज लाल मसूर की दाल और मिश्री खिलाएं, मंदिर में हरी सब्जी का दान करें.