Numerology prediction 8 : कड़ी मेहनत, संघर्ष और धैर्य से मिलेगी स्थायी सफलता, इन्वेस्टमेंट में रहें सतर्क

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होता है. करियर में आज शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे. कई बार बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं. आपको धैर्य रखना होगा. आपके द्वारा किये गये कार्यों के सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आज ऑफिस में आपकी मजबूत कार्यक्षमता और मेहनत से आपके अधिकारी प्रशन्न हो सकते हैं. कई बार आज आपके कार्य बनते बनते रुक सकते हैं, और रुके हुए कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी. आज आपके धैर्य और अनुशासन में रह कर कार्य करने से आपको बड़ी और स्थायी कामयाबी मिलेगी. यदि आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए आज का दिन बेहतर नहीं है. पहले बेहतर प्लान बनाकर उसके बाद आगे निर्णय करें. आज व्यापार में आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. पुराने ग्राहकों के साथ पुनः संवाद करके उन्हें फिर से जोड़ना होगा. लेनदेन और कानूनी मामलों में आज सतर्क रहें. कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और फाइनेंस से संबंधित कामों में आज आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा धोखे के शिकार हो सकते हैं.

Finance / फाइनेंस : आज आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे, स्थाई रूप से मजबूत होगी. आर्थिक मामलों में आज आपको अनुशासन के साथ निर्णय करने होंगे. आज प्राप्त इनकम को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना महत्वपूर्ण होगा. अनावश्यक रूप से खर्च करना बेहतर नहीं है. आपके लंबित भुगतान या पुराने कमिटमेंट आज आपको खत्म करनी पड़ सकती हैं. सेविंग्स का ध्यान रखें. फ्यूचर प्लानिंग करके फाइनेंशियल मूवमेंट करें. उधार दिया धन आज वापस मिलने की संभावना कम है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपके द्वारा अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं किया जा सकेगा. इसलिए आपके संबंधों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. आज आपको पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करना होगा. बातचीत के दौरान कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचें. सिंगल लोगों के विवाह की बात बनने की संभावना कम है. अभी थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग अपेक्षित है. पारिवारिक निर्णय आपकी गंभीरता से लिया जा सकेगा. पति-पत्नी के रिश्ते मधुर और बेहतर होंगे.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : काला.

आज का उपाय : आज जरूरतमंद लोगों में या अनाथ आश्रम और अंधजनों को उड़द दाल की खिचड़ी बना कर वितरित करें.