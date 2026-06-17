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Numerology prediction 5 : क्विक डिसीजन मेकिंग पावर से मिलेगी नई जिम्मेदारी, खर्चों पर करना होगा कंट्रोल

आज के दिन का अंक 6 और आपका मूलांक 5 है. यानि की आज बुध और शुक्र की ऊर्जा सक्रिय रहेगी. आज आपके मन में बेहतरीन आइडिया और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी. आइए जानते हैं मूलांक 5 के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

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Numerology prediction 5 : क्विक डिसीजन मेकिंग पावर से मिलेगी नई जिम्मेदारी, खर्चों पर करना होगा कंट्रोल
करियर में आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.

Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आज आपकी कम्युनिकेशन काफी बेहतर होगी. लोग आपसे प्रभावित होंगे. आपके डिप्लोमेटिक नेचर से आपको कई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी. आइए जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर : आज ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल, परिस्थितियों को समझने की क्षमता के साथ डिसीजन लेने की मजबूत क्षमता होगी. किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपको बड़ी सफलता मिलेगी. करियर में आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. आज व्यवसाय में आपके लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. मीडिया और मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन उन्नति से भरा रहेगा. आज मल्टीटास्किंग करने से आपको नुकसान हो सकता है.अपना पूरा फोकस किसी एक काम पर ही लगा कर रखें. डिजिटल प्रचार के माध्यम से आज व्यवसाय में नए लोग जुड़ेंगे, नई रणनीति आज आपको लाभ दे सकती है.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. नई स्ट्रेटजी के माध्यम से आपको विशेष धन लाभ होगा. इनकम बढ़ाने के लिए आप लगातार प्रयासरत रहेंगे. कई जगह से आज आपको लाभ की स्थिति बनेगी. अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. घर में लग्जरियस आइटम की खरीद से धन खर्च होगा. किसी व्यावसायिक कार्य से आज आपको ट्रैवलिंग पर जाना पड़ सकता है. व्यवसायिक यात्रा से लाभ होगा. आर्थिक लेनदेन संबंधित मामलों में सतर्कता रखें. ऑनलाइन स्कैमर्स और फ्रॉड से सावधान रहें.आर्थिक मामलों में सावधानी रखें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में कम्युनिकेशन काफी अहम रहेगी. आपकी प्रेम भावनाएं एक दूसरे के साथ शेयर करें. पहले से चली आ रही गलतफहमी आज बातचीत के माध्यम से खत्म हो सकती है. अविवाहित लोगों के विवाह के लिए प्रस्ताव बनते बनते रुक सकता है. रिश्तो में बातचीत के दौरान किसी भी तरह का विवाद या तर्क वितर्क ना करें. जीवनसाथी के साथ आज आपके संबंध काफी मधुर रहेंगे. एक दूसरे के साथ आज प्रीमियम टाइम बिताने का मौका मिलेगा. बाहर घूमने जाने या डिनर का प्रोग्राम बन सकता है छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 4

Lucky Color / शुभ रंग :  फिरोजी.

आज का उपाय : आज किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को देशी घी, सफेद मिठाई और हरी सब्जी का दान करें.

लेखक के बारे में
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अंकशास्त्री गौरव कुमार दीक्षित
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डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित आईएसओ 9001-2015 सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी न्यूमेरोलॉजी, टैरो रीडिंग में विशेषज्ञता है. एस्ट्रो वास्तु, टैटू एक्टिवेशन,... और पढ़ें
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