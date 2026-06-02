Numerology Prediction 3 : नेतृत्व क्षमता से मिलेंगे करियर में उन्नति के अवसर, भाग्य के सहारे धनलाभ

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. आपकी सोच जीवन के हर क्षेत्र में विस्तार करने वाली होगी. आपका ज्ञान और एक्सपीरियंस लोगों की मदद करेगा. आपके द्वारा किसी विषय पर की गई बातचीत लोगों को प्रभावित करेगी.आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :ऑफिस में सहकर्मी और अधीनस्थ कर्मचारियों से भी आज नई चीज आप सीखने का प्रयास करेंगे. आपके नेतृत्व की क्षमता और डेवलपमेंट सोच आपके करियर में आगे बढ़ने के मौके देगी. अचानक आपको कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए आपको अपना पूरा फोकस बना कर रखना होगा. आपके आईडिया इतने शानदार होंगे कि उच्च अधिकारी उन्हें काफी महत्व दे सकते हैं. व्यवसाय में विस्तार हो सकता है. आपकी योजनाओं के माध्यम से नए ग्राहक बढ़ सकते हैं. व्यवसाय के प्रचार प्रसार का लाभ आपको प्राप्त होगा. कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले लॉन्ग टर्म में उसकी लाभ और हानि के बारे में विचार करें.

Finance / फाइनेंस: आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. कर्म के अलावा भाग्य के सहारे भी आपको बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं. नए सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होंगे. इन्वेस्टमेंट करने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपको नुकसानदायक होगी. किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर निवेश करें. धन लाभ की स्थिति बनेगी.आज का सबसे बड़ा टास्क पैसे को सही इन्वेस्टमेंट करने का होगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में बातचीत के माध्यम से पॉजिटिविटी बढ़ेगी. अपनी फिलिंग्स को पार्टनर के साथ शब्दों में स्पष्टता से व्यक्त करें. पूर्व से चले आ रहे मतभेद आज किसी की मध्यस्थता से समाप्त हो सकते हैं. सिंगल जातकों की लव स्टोरी आज शुरू हो सकती है. वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी. पार्टनर के द्वारा आपका हर निर्णय में सहयोग किया जाएगा. फ्यूचर से संबंधित प्लानिंग हो सकती है. परिवार के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी सलाह काफी अहम होगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 9

Lucky Color / शुभ रंग : नारंगी.

आज का उपाय : चने की दाल का दान करें अथवा बेसन से बनी कोई मिठाई आज जरूरतमंद लोगों में, वृद्धिजनों में वितरित करें.