Numerology Prediction 2 : आपके हेल्पफुल नेचर से ऑफिस में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, वैवाहिक जीवन होगा सुखद

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. रिश्तो में प्यार बढ़ेगा व्यवसाय में वृद्धि होगी साथ ही आपकी सेंसिटिविटी से लोग आपके साथ जुड़ेंगे. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज आप अधीनस्थ कर्मचारी और सहकर्मियों का अपने ज्ञान और एक्सपीरियंस की वजह से सहयोग करेंगे. आपकी सहयोग की भावना आपको जीवन में आगे बढ़ने के मौके देगी. आप एक टीम के साथ मिलकर आज बेहतर परिणाम दे सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपको सहयोग किया जा सकता है. नई नौकरी के प्रयासरत लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. लेकिन निराश ना हो सफलता अवश्य मिलेगी. आवेश में आकर करियर संबंधी कोई भी निर्णय ना करें. व्यवसाय में आज आपके प्लान पर काम करने के लिए समय अनुकूल है. साझा व्यवसाय में आज पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप ना होने दें. आज आपको व्यवसाय में सफलता के लिए बाजार की आवश्यकताओं को समझना होगा.

Finance / फाइनेंस: आर्थिक स्थिति काफी स्ट्रांग हो सकती है. आपको संतुलन बनाकर रखना होगा अन्यथा आय से अधिक व्यय हो सकता है. घर के इंटीरियर और लग्जरी आइटम खरीदने के साथ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पर आज आपका बड़ा धन खर्च हो सकता है. बजट संतुलन पर आपको ध्यान देना होगा. आज का दिन पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट से रिटर्न प्राप्त करने का है. भावनाओं में आकर किसी को धन उधार ना दें और ना ही अनावश्यक खरीदारी करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : लव लाइफ में आज एक दूसरे के साथ आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है. अपने दिल की बात और पार्टनर के साथ कुछ अलग अंदाज में व्यक्त करें. बातचीत में ईगो या एटीट्यूड की वजह से गलतफहमी बढ़ सकती है. किसी भी प्रकार के विवाद और गलतफहमी के लिए कम्युनिकेशन के माध्यम से खत्म किया जा सकता है. अनमैरिड लोगों के लिए आज विवाह से संबंधित बातचीत सकारात्मक रह सकती है. वैवाहिक जीवन में पार्टनर का आपको बेहतर सहयोग प्राप्त होगा. पारिवारिक कोई बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है. रिश्तो को मजबूत करने के लिए एक दूसरे की फिलिंग्स को समझने का प्रयास करें और निर्णय में साथ दें.

Lucky Number / शुभ अंक : 7

Lucky Color / शुभ रंग : सफेद.

आज का उपाय : आज किसी भी धर्म स्थान में लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था करें और स्वयं अपने हाथों से वितरित करें.