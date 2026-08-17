17 August 2026 Numerology Horoscope 9: तुरंत निर्णय से करियर में नए अवसर, निवेश में मिलेगा लाभ

Personality Number 9 / मूलांक 9: किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आज आपको तेज गति से निर्णय लेने होंगे आपको क्या बेहतर है और किस चीज से नुकसान है यह समझने का मौका मिलेगा. गलत लोगों की संगति से दूर रहें. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर :

आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफी बेहतर सिचुएशन रहेगी. रुके हुए प्रोजेक्ट में मूवमेंट देखने को मिलेंगे. आपको कोई बेहतर और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. आज का दिन आपको अपनी नेतृत्व क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलेगी. किसी कार्य का बेहतर प्रबंधन आपके द्वारा किया जा सकता है. आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर रहेगा. नई नौकरी के इंटरव्यू, किसी महत्वपूर्ण बैठक में प्रेजेंटेशन में सफलता प्राप्त हो सकती है. आज आपको अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं कर रहा है बल्कि चलकर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है. व्यवसाय में पुराने विवादों का समाधान होगा. काफी समय से होल्ड पर पड़ी डील आज फाइनल हो सकती है. आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है.

Finance / फाइनेंस: आर्थिक स्थिति में आज मजबूती देखने को मिलेगी. गलत निर्णय लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को खराब ना करें. आज आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना होगा. आय के नए स्रोत बनेंगे. किसी बिजनेस में आपका निवेश लाभदायक रहेगा. इन्वेस्टमेंट में थोड़ा रिस्क लेकर डील कर सकते हैं. लेकिन पूरी जानकारी और एक्सपर्ट की सलाह के बाद. उधार लेनदेन की बचना होगा.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन : आज रिश्तो में आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना होगा. भावुकता हावी रह सकती है. पुराने विवादों को आज खत्म करने का अवसर मिलेगा. नए प्रेम संबंध बनेंगे. विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी. परिवार में आपकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहेगी. आपके द्वारा लिए गए निर्णय से परिवार सहमत होगा. बातचीत के दौरान आवेश में आकर कठोर शब्दों का इस्तेमाल न करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 3

Lucky Color / शुभ रंग: महरून

आज का उपाय: प्रातः काल 10 मिनिट मेडिटेशन करें. किसी मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें एवं हनुमान जी को नारियल अर्पित करें.