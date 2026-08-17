17 August 2026 Numerology Horoscope 7: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, रिश्तों में दूर होंगी गलतफहमियां

Personality Number 7 / मूलांक 7: किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज किसी जटिल परिस्थिति में आपकी बेहतर सोच और समझने की क्षमता से परिणाम सकारात्मक होंगे. जल्दबाजी की जगह पूरी जानकारी करने के बाद ही निर्णय करें. छुपे हुए रहस्यों को पहचानने का प्रयास करें. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर:

ऑफिस में आज आप बेहतर तरीके से कार्य कर सकेंगे. कुछ छुपे हुए तथ्य आपके सामने आ सकते हैं. आपकी समझने और विश्लेषण करने की क्षमता से कुछ कार्यों में कामयाबी मिलेगी. पुराने रुके हुए कार्यों के कारण समझने में आपको आसानी रहेगी. किसी उच्च अधिकारी या अनुभवी व्यक्ति के द्वारा आपकी मदद की जा सकती है.आज कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान दें. व्यवसाय में मार्केट की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करें. अपनी स्ट्रेटजी बनाकर बेहतर तरीके से कार्य करने से सफलता मिलेगी. पार्टनरशिप के व्यवसाय में पार्टनर के साथ समन्वय बनाकर चलें.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. दोपहर के बाद से स्थितियां सामान्य होगी फाइनेंशियल मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी. इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में दो बार सोचना होगा. किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर लापरवाही भारी पड़ सकती है. किसी व्यक्ति के उकसाने या प्रभाव में आकर पैसा नहीं लगाना है. लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान केंद्रित करें. रिस्क लेकर कोई भी निवेश करना हितकर नहीं होगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

रिश्तो में आपको बेहतर कम्युनिकेशन बनाकर चलना होगा. पार्टनर के साथ अपने दिल की बात को स्पष्ट शब्दों में कहें. मन में बात रह जाने से गलतफहमी होने की संभावना है. किसी शांत स्वभाव के व्यक्ति के साथ आपके नए प्रेम संबंध बनने की संभावना है. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. घर में समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करें. आज का दिन आपके द्वारा पारिवारिक जिम्मेदारियां को उठाने का है. बड़े बुजुर्गों की सेवा करें. उनके द्वारा दी गई सलाह से आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे.

Lucky Number / शुभ अंक: 5

Lucky Color / शुभ रंग: हल्का नीला

आज का उपाय: आज शाम के समय एक घंटा मौन व्रत रखें. जरूरतमंद लोगों को पेट भर भोजन कराएं.