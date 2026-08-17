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17 August 2026 Numerology Horoscope 6: आर्थिक स्थिति और वैवाहिक जीवन में होगी मजबूती,अत्यंत भावुकता से बचें

आज के दिन का अंक 8 और मूलांक 6 यानी शुक्र और शनि की ऊर्जा से आज आपके जीवन में लग्जरी और कंफर्ट बढ़ेगा. आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा. आईए जानते हैं कि मूलांक 6 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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17 August 2026 Numerology Horoscope 6: आर्थिक स्थिति और वैवाहिक जीवन में होगी मजबूती,अत्यंत भावुकता से बचें
मूलांक 06 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. अपने व्यक्तिगत जीवन पर आपको ध्यान देना होगा. साथ ही करियर से रिलेटेड बड़ी कामयाबी मिलने की संभावना है. अचानक ऐसा घटनाक्रम हो सकता है जिसमें आपके सामने दो विकल्प हो. सही विकल्प के चुनाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस,  लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज आपकी जिम्मेदारियां काफी अधिक रहेगी.व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में आपके द्वारा बनाए गए संतुलन से लाभ होगा. आपके प्रयासों को सराहना मिलेगी. कस्टमर के साथ बातचीत शानदार रहेगी. आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित होकर कस्टमर के द्वारा कोई बड़ा ऑर्डर दिया जा सकता है. आज के दिन क्रिएटिविटी और टैलेंट का भरपूर उपयोग करें. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपकी जिम्मेदारी और ईमानदारी से प्रभावित होकर बेहतर जिम्मेदारी दी जा सकती है. अपने व्यवसाय के प्रमोशन से नए ग्राहकों के माध्यम से लाभ होगा. पार्टनरशिप में अपनी जिम्मेदारी को समझें.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए खर्चों में वृद्धि हो सकती है. आपकी पर्सनालिटी लोगों को काफी आकर्षित करेगी. इनकम बढ़ाने के लिए नए सोर्स मिल सकते हैं. बचत पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिस करें. घर के इंटीरियर डेकोरेशन और किसी व्यक्ति के साथ फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा करने पर धन खर्च होने की संभावना है.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति काफी अधिक नजदीकियां होगी. पार्टनर के साथ बेहतर भविष्य को लेकर लंबी बातचीत रहेगी. आज पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन के माध्यम से खत्म हो सकती है. सिंगल जातकों का आकर्षण काफी अधिक रहेगा. विवाह एवं नए प्रेम संबंधों में सक्रियता देखने को मिलेगी. परिवार में आपके द्वारा कोई बेहतर निर्णय से खुशनुमा माहौल रहेगा. शाम के समय आउटिंग और सरप्राइज डिनर प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 9
Lucky Color / शुभ रंग: गुलावी 

आज का उपाय: किसी जरूरतमंद वृद्ध महिला अथवा विधवा महिला की आर्थिक सहायता करें. इसके साथ ही उसे खाने से संबंधित चीजों का दान करें.

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