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17 August 2026 Numerology Horoscope 5: बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ना करें,प्रेम संबंधों में बढ़ेगी नजदीकिया

आज के दिन का अंक 8 और आपका मूलांक 5 है. आज बुध और शनि की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. व्यवसाय में आपके द्वारा आज काफी मेहनत का दिन है.

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17 August 2026 Numerology Horoscope 5: बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ना करें,प्रेम संबंधों में बढ़ेगी नजदीकिया
मूलांक 05 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 5 / मूलांक 5: किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आपके प्रयासों से व्यवसाय और करियर में होगी उन्नति. जल्दबाजी में निर्णय ना करें. आपकी बातचीत करने का तरीका काफी प्रभावित करने वाला रहेगा. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर :

आपकी बातचीत का बेहतर तरीका और लोगों से संबंध आपके करियर को और बेहतर बनाएंगे. किसी पुराने जानकार व्यक्ति के माध्यम से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. नई नौकरी के प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी. इंटरव्यू अथवा किसी मीटिंग में आपकी बातचीत का अंदाज काफी शानदार रहेगा. सेल्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और पब्लिक से जुड़े कामों में आपको सफलता मिलेगी. आपके प्रयासों से व्यवसाय में आज काफी तेजी रहेगी. कस्टमर के साथ आपका व्यवहार बेहतर होगा. पार्टनरशिप से संबंधित व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा.

Finance / फाइनेंस:

आज आर्थिक स्थिति काफी स्ट्रांग रह सकती है. इनकम बढ़ाने के आपके प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी. सोर्स आफ इनकम बढ़ सकते हैं. कमिशन और बोनस के रूप में भी धन लाभ होगा. पुराना रुका हुआ पेमेंट आज प्राप्त हो सकता है. जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें. शेयर बाजार, म्युचुअल फंड और ट्रेडिंग के माध्यम से धन लाभ की उम्मीद है. किसी एक्सपर्ट की सलाह के माध्यम से ही निवेश करें. अनावश्यक खरीदारी और कंफर्ट से रिलेटेड चीजों पर आज धन खर्च होने की संभावना है.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आपके रिश्तों में बातचीत के माध्यम से संबंध बेहतर होंगे.एक दूसरे के प्रति भावुकता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ बातचीत के माध्यम से कोई बेहतर सिचुएशन बन सकती है. पुरानी गलतफहमी बातचीत के माध्यम से खत्म होगी. सिंगल लोगों की नई प्रेम कहानी शुरू होने की संभावना है. विवाह से संबंधित बातचीत आज आगे बढ़ेगी. परिवार में किसी नजदीकी व्यक्ति के द्वारा आपका बेहतर सपोर्ट किया जाएगा.

Lucky Number / शुभ अंक: 6
Lucky Color / शुभ रंग: पीला 

आज का उपाय : किसी गरीब छात्र को आज शिक्षा से संबंधित वस्तुएं जैसे पेन, किताब, कॉपी आदि चीज देकर उसकी मदद करें.

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