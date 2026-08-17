17 August 2026 Numerology Horoscope 4: रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन, जीवनसाथी संग बनेगा घूमने का प्लान

Personality Number 4 / मूलांक 4: किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. पुराने तौर तरीकों से कार्य करने में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आज आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा. अचानक बदलाव की स्थिति बनेगी इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें. आज किए गए कार्य भविष्य में आपको बेहतर स्थिति देंगे. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

ऑफिस में आज आपको डिप्लोमेटिक और प्रैक्टिकल रहना होगा. कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलें. किसी कठिन और बड़े प्रोजेक्ट में आपकी ईमानदारी और समर्पण से बेहतर परिणाम हासिल होंगे. किसी भी कार्य का बेहतर विश्लेषण आपके द्वारा किया जा सकता है. पहले से चली आ रही किसी बड़ी समस्या में समाधान मिलने की संभावना है. उच्च अधिकारी आपकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट होंगे. आज बिजनेस में पुरानी कमियों को दूर करके बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. कागजी कार्रवाई को मजबूत रखें. बकायेदारों की सूची तैयार करके वसूली करने का प्रयास करें.

Finance / फाइनेंस :

आज आपकी आर्थिक स्थिति आपके प्रयासों पर निर्भर करेगी. जल्दबाजी में कोई भी आर्थिक निर्णय न करें. पुराने इन्वेस्टमेंट के बारे में विश्लेषण करें.लोगों से बातचीत करके रुका हुआ धन वापस लेने का प्रयास करें. अनावश्यक और दिखावे की खरीदारी पर कंट्रोल करें. ज्यादा लालच एवं पैसा डबल जैसी स्कीमों से दूर रहे. शेयर बाजार में निवेश से नुकसान की स्थिति हो सकती है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज व्यावहारिक होकर रिश्तो में बातचीत करें. ज्यादा निर्भरता आपके रिश्तों को खराब करेगी. पार्टनर की बातों को गंभीरता से सुनें. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. नए प्रेम संबंधों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. परिवार की सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा.आपकी सलाह काफी महत्वपूर्ण रहेगी. जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाएं.

Lucky Number / शुभ अंक: 1

Lucky Color / शुभ रंग: सफेद



आज का उपाय: आज किसी गाय को हरी सब्जी या पानी में भीगी हुई साबुत मूंग खिलाएं. मछलियों को आटे की गोली बनाकर डालें.