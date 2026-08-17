17 August 2026 Numerology Horoscope 2: करियर में सफलता, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Personality Number 2 / मूलांक 2: किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना होगा.समझदारी और धैर्य के साथ सही अवसर का इंतजार करें. किसी भी मामले में तुरंत परिणाम की इच्छा ना रखें. धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होगी. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर :

ऑफिस में आपको धैर्य रखना होगा लोगों के साथ बातचीत में भावुकता रखें. आपके निर्णय डिप्लोमेटिक रहेंगे. टीम के सदस्यों के द्वारा बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. उच्च अधिकारियों से आपको बेहतर सपोर्ट और एडवाइस मिलेगी. लोगों के साथ आपकी बातचीत काफी बेहतर रहेगी. आपकी बातों से प्रभावित होकर लोगों के द्वारा आपको बेहतर व्यावसायिक अवसर दिए जा सकते हैं. आज कुछ कार्य ताकत की जगह दिमाग से पूरे होंगे. आपको अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा. पुराने ग्राहकों से बातचीत करने से व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी.

Finance / फाइनेंस:

आज किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन और कमिटमेंट में भावनाओं को अलग रखना होगा. प्रैक्टिकल होकर फाइनेंशियल निर्णय करें. बचत पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है.मार्केट में फंसा हुआ आपका धन प्राप्त हो सकता है. आज फाइनेंशियल एक्टिविटी में परिवार और नजदीकी व्यक्तियों को दूर रखें. इन्वेस्टमेंट करने में जल्दबाजी न करें. लॉन्ग टर्म में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

प्रेम संबंध एवं जीवनसाथी के साथ बातचीत आज एकदम स्पष्ट रखें. कम्युनिकेशन गैप की वजह से गलतफहमी हो सकती है. समाज परिवार और किसी भी रिश्ते में चले आ रहे विवाद को आज बातचीत से खत्म करने का प्रयास करें. सिंगल जातकों की नई प्रेम कहानी शुरू हो सकती है. विवाह से संबंधित बातचीत में प्रगति होगी. आज आपके परिवार के द्वारा बेहतर सपोर्ट दिया जा सकता है. रिश्तो में आज आपकी भावनाएं हावी रहेंगी. जल्दबाजी और आवेश में आकर कठोर भाषा का प्रयोग ना करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 6

Lucky Color / शुभ रंग : हल्का नीला

आज का उपाय : किसी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा गरीबों एवं मजदूरों में दूध एवं चावल का दान करें.