17 August 2026 Numerology Horoscope 1: करियर में बढ़ेगी जिम्मेदारी, आर्थिक स्थिति हो सकती है मजबूत

Personality Number 1 / मूलांक 1: किसी भी माह की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. आज के दिन आपके प्रयासों से आपकी बेहतर पहचान बनेगी. आपको नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. आपको आज कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होंगी. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर:

आज ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. आपकी लीडरशिप में आज मजबूती होगी. महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है. किसी बंद पड़े प्रोजेक्ट में आपके प्रयासों से सफलता मिलेगी. उच्च अधिकारियों से छोटी-छोटी बातों पर विवाद करने से बचें. आज आपकी जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया जा सकता है. प्रमोशन से संबंधित सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. पुराने माध्यम से आपको जॉब चेंज करने का अवसर मिल सकता है. व्यवसाय में आज आपको परिवर्तन करना पड़ सकता है. पुराने ग्राहकों से बातचीत सकारात्मक रहेगी. कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दें. किसी प्रोडक्ट और बिजनेस को लॉन्च करने की प्लानिंग हो सकती है.

Finance / फाइनेंस :

आज आर्थिक मामलों में आपको अनुशासन बनाकर रखना होगा. पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निर्णय करें. किसी के दबाव में आकर या किसी व्यक्ति के बहकावे अथवा आवेश में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें. आपकी आर्थिक स्थिति आज बेहतर रहेगी. इनकम बढ़ाने के लिए आपके प्रयास काफी बेहतर होंगे. किसी पेंडिंग पेमेंट में मूवमेंट हो सकता है. अनावश्यक खरीदारी से बचें. लालच और अधिक मुनाफे के चक्कर में ना फंसे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आपका आकर्षण काफी अधिक रहेगा. आपसे लोग प्रभावित होंगे. नए लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे. आपको पार्टनर के साथ समय व्यतीत करना लाभदायक रहेगा. गंभीरता से पार्टनर की बात सुनें एवं उसकी भावनाओं का सम्मान करें. बेहतर भविष्य को लेकर जीवनसाथी के साथ लंबी चर्चा हो सकती है. विवाह की बातचीत में आज सफलता मिलेगी. परिवार के द्वारा आपकी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी की जा सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक: 3

Lucky Color / शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: घर से बाहर निकलते समय आज गुड का छोटा टुकड़ा मुंह में डालकर बाहर निकलें.