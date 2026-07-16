Numerology Prediction 6: व्यवसाय में होगा विस्तार और आर्थिक स्थिति होगी मजबूत!

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज आपके जीवन में बहुत कुछ अपने आप प्राप्त होगा. बस आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है. कोई भी निर्णय सोच समझ कर करें. रुके हुए प्रोजेक्ट आज शुरू हो सकते हैं. आज आपकी कार्यप्रणाली से बेहतर भविष्य की संभावना रहेगी. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आपकी कार्यशैली और क्षमता आपके अधिकारियों को काफी आकर्षित करेगी. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपके सुझावों पर अमल किया जाएगा.ऑफिस में आज आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है. प्रमोशन सैलेरी इंक्रीमेंट और ट्रांसफर से रिलेटेड कोई बेहतरीन खुशखबरी आपको मिल सकती है. फैशन, होटल, डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. बेरोजगार लोगों के लिए नया रोजगार प्राप्त हो सकता है. व्यवसाय में आज बिस्तार से लाभ की स्थिति बनेगी. नए ग्राहकों के साथ आज बेहतर व्यावसायिक डील हो सकती हैं. नया प्रोडक्शन या नए ऑफिस की शुरुआत के लिए आज का दिन शानदार रहेगा.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत रह सकती है. कोई रुका हुआ धन जो काफी समय से प्रतीक्षारत था, आज आपको प्राप्त हो सकता है. सैलरी या व्यवसाय के अतिरिक्त धन प्राप्ति की संभावना है.किसी पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आज आपको बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सकता है. अनावश्यक खरीदारी और दिखावे पर धन खर्च हो सकता है. आज घर में लग्जरी आइटम और कंफर्ट से संबंधित चीजों को खरीदने में भी धन खर्च होने की संभावना है. लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से लाभ की स्थिति बनेगी. म्युचुअल फंड और प्रॉपर्टी में निवेश बेहतर रहेगा. इन्वेस्टमेंट करने से पहले सभी कानूनी पहलुओं की जाँच कर लें. ज्यादा लालच आज आपको दिक्कत में डाल सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपके भावनात्मक रूप से संबंधों में मजबूती आएगी. प्रेम संबंधों में रोमांस का मौका मिलेगा. पहले से चला आ रहा विवाद आपके द्वारा पहल करने और बातचीत के माध्यम से समाप्त हो सकता है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा.पार्टनर के द्वारा किया गया प्रेम आपको मानसिक सुकून देगा. घर में माहौल शांतिपूर्ण रहेगा. आज किसी नजदीकी व्यक्ति के द्वारा कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है. जिससे घर का वातावरण खुशनुमा होगा. अनमैरिड लोगों के लिए नए प्रेम संबंध अथवा वैवाहिक बातचीत शुरू हो सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : क्रीम

आज का उपाय : माता लक्ष्मी को खीर एवं मिश्री का भोग लगाकर लोगों में वितरित करें.