Numerology Prediction 5: आर्थिक स्थिति और समाज में मान सम्मान में होगी वृद्धि!

Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आज आपको व्यवसाय में निवेश करते समय विशेष ध्यान देना होगा. जल्दबाजी लाभदायक नहीं रहेगी. आपको अपनी सोच और बुद्धि का उपयोग करके बेहतर निर्णय लेने होंगे. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर : करियर में आज आपकी काफी उन्नति हो सकती है. ऑफिस में आपके द्वारा दिए गए सुझाव काफी महत्वपूर्ण रहेंगे. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको कोई बेहतर और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. आपके प्रमोशन की बातचीत आगे बढ़ सकती है. आज किए गए कार्य से प्रभावित होकर अधिकारी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट की फाइल को आगे बढ़ा सकते हैं. कंसल्टेंसी और बैंकिंग, मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज विशेष उन्नति का दिन है. व्यापारियों के लिए आज विशेष लाभ का दिन है. नए ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध में स्थापित होंगे.पुराने ग्राहकों से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. ऑनलाइन बिजनेस और टेलीकॉम सेक्टर में दिन विशेष अनुकूल होगा. साझेदारी के व्यवसाय में आज का दिन बाद लाभदायक रहेगा.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति अन्य दिनों की तुलना में काफी मजबूत रहेगी. अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो सकती है. घर परिवार की सुख सुविधाओं और लग्जरी एवं खुद के कंफर्ट पर खर्च हो सकता है. आज आर्थिक स्थिति इतनी अधिक मजबूत रहेगी कि खर्चों का असर आपकी बजट पर नहीं पड़ेगा. आज म्युचुअल फंड और SIP में निवेश करके बेहतर लाभ अर्जित कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में विशेष लाभदायक रहेगा. दूसरों के प्रभाव एवं अधिक लालच की वजह से आज नुकसान हो सकता है. इसलिए कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ना करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण काफी अधिक रहेगा और नजदीकियां बढ़ेंगी. रिश्ते को आज समय देना पड़ेगा. एक दूसरे के साथ रोमांटिक एनर्जी एक्टिव रहेंगी. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ अधिक समय व्यतीत करें. परिवार में खुशखबरी की वजह से माहौल सकारात्मक रहेगा. बच्चों से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है. सिंगल जातकों के जीवन में आज प्रेम के फूल खिलेंगे. विवाह से संबंधित बातचीत आज आगे बढ़ेगी. लव मैरिज के लिए प्रयासरत जातकों के लिए आज घर में बातचीत का माहौल बेहतर रहेगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 1

Lucky Color / शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : आज किसी मंदिर अथवा धर्म स्थान में हरी सब्जी और मूंग की दाल का दान करें.