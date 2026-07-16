Numerology Prediction 4: धैर्य और अनुशासन के साथ किए गए निवेश से मिलेगा लाभ!

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. दूर दृष्टि सोच और समस्याओं का बेहतर समाधान करने की तकनीक आपके लिए जीवन में आगे बढ़ाने की अवसर प्रदान करेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में पहले से चली जा रही रुकावट दूर हो सकती है. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आपके द्वारा निरंतर मेहनत और अनुशासन में किए गए कार्यों से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है. आज उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है. आपकी कार्यप्रणाली से अधिकारी काफी प्रभावित होंगे. नई नौकरी अथवा प्रमोशन के लिए प्रतीक्षारत जातकों के लिए आज दिन सकारात्मक परिणाम दे सकता है.आज आपके ट्रांसफर की बात आगे बढ़ सकती है. टेक्निकल सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन काफी शानदार रहेगा. पूर्व से अधूरे कार्यों को आज पूरा करने का प्रयास करें. व्यवसाय में नई रणनीति के साथ आज आगे बढ़े. आज आप अपने कंप्टीटर्स से आगे निकल सकते हैं.साझेदारी के व्यवसाय में आज किसी भी समझौते को पूरी तरह जानने के बाद ही फाइनल करें.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन पहले से बेहतर हो सकती है. पेंडिंग पेमेंट रिलीज हो सकते हैं. इनकम के अतिरिक्त सोर्सेस बनने की संभावना है. घर के इंटीरियर, नए वाहन की खरीद एवं कंफर्ट और लग्जरी से जुड़ी हुई चीज खरीदने पर आपका धन अधिक खर्च हो सकता है. आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिन शानदार रहेगा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ शेयर बाजार में शॉर्ट ट्रेडिंग से भी धन प्राप्ति होगी. किसी भी बड़ी योजना में बिना एक्सपर्ट की सलाह के धन ना लगाएं. किसी भी योजना में इन्वेस्टमेंट से पहले उसकी पूरी जानकारी कर लें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज एक दूसरे के प्रति लगाव और विश्वास बढ़ेगा. पहले से चले आ रहे मतभेद बातचीत के माध्यम से खत्म हो सकते हैं. वैवाहिक जीवन में आज पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मल्टीप्ल अफेयर से संबंधों में दरार आ सकती है. किसी भी प्रकार का झूठा और कठोर शब्दों का इस्तेमाल विवाद की स्थिति उत्पन्न करेगा. घर में किसी बड़े आयोजन की तैयारी की जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है. सिंगल लोगों के प्रेम संबंध या वैवाहिक बातचीत शुरू हो सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : सिलेटी



आज का उपाय : नारियल एवं जौ को 7 बार सर से उल्टा उतार कर जल प्रवाह करें.