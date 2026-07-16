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Numerology Prediction 3: प्रेम संबंधों में नजदीकियों के साथ बढ़ेगा रोमांस!

आज के दिन का अंक 6 और आपका मूलांक 3 मिलकर बृहस्पति और शुक्र की ऊर्जा के साथ आपके ज्ञान और आकर्षण में वृद्धि करेगी. आपकी समाज में इमेज बढ़ेगी. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन. 

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Numerology Prediction 3: प्रेम संबंधों में नजदीकियों के साथ बढ़ेगा रोमांस!
ज्ञान और आकर्षण से खुलेंगे सफलता के द्वार.

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज आप किसी भी कार्य को पूरी लगन और सिद्धत से पूरा करेंगे. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को करने से पहले सामने वाले पक्ष को अवश्य सुने. आज आपकी कार्य करने की क्षमता अधिक होगी.आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज करियर में काफी मजबूती मिल सकती है.अधिकारियों के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी.उच्च अधिकारी आपकी कार्य प्रणाली और क्षमता से काफी प्रभावित होंगे.प्रमोशन या सैलेरी इंक्रीमेंट के साथ नई जिम्मेदारी आपके करियर को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी. करियर से रिलेटेड सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं. नई जिम्मेदारी में आपके तेवर काफी आक्रामक रहेंगे. आज किसी भी कार्य का प्रबंध आपके द्वारा काफी जिम्मेदारी से किया जाएगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए विद्यार्थियों के लिए आज काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.व्यवसाय में आज विस्तार करने के लिए दिन अनुकूल है. नया प्रोजेक्ट या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आज दिन बेहतर है. ऑनलाइन बिजनेस में विशेष लाभ की स्थिति बनेगी.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होने की संभावना है.किसी मित्र अथवा रिश्तेदार को दिया गया धन आज काफी समय बाद वापस मिलने की उम्मीद है.एडिशनल इनकम बढ़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे. पुराने निवेश के माध्यम से आज आपको धन लाभ होने की उम्मीद है. घर में कंफर्ट और लग्जरियस की चीजों पर आपका धन अधिक खर्च हो सकता है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ शेयर बाजार और विदेश से संबंधित कंपनियों में निवेश से लाभ की स्थिति बनेगी. बिना पूरी जानकारी के कोई भी निवेश न करें. भावनाओं में आकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज काफी लगाव बढ़ेगा. पहले से चली आ रही दूरियां आज खत्म हो सकती है.संबंधों में अपनापन और रोमांस बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन में पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा,साथ ही रिश्तो में एक दूसरे के प्रति सम्मान की स्थिति रहेगी. परिवार में किसी मांगलिक का आयोजन की वजह से घर का माहौल खुशनुमा रह सकता है.किसी योग्य व्यक्ति के साथ आज आपके प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं. सिंगल जातकों की विवाह से संबंधित बातचीत आज आगे बढ़ेगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 3
Lucky Color / शुभ रंग : गुलावी 

आज का उपाय : आज माता लक्ष्मी को एवं श्री गणेश को हल्दी की माला अर्पित करें.

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