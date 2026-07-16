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Numerology Prediction 1: आज का दिन व्यवसाय, करियर और रिश्तो को निखारने का है!

आज दिन का अंक 6 है और  मूलांक 1 जो कि सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. आज सूर्य और शुक्र की ऊर्जा से नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी. साथ की रिश्तो में संवेदनशीलता होगी. व्यावसायिक अवसर मिलेंगे.

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Numerology Prediction 1: आज का दिन व्यवसाय, करियर और रिश्तो को निखारने का है!
व्यावसायिक सफलता के नए द्वार खुलेंगे.

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता  है. आज का दिन जीवन में व्यापक परिवर्तन देने वाला रहेगा. करियर व्यवसाय और रिश्तो में नयापन देखने को मिल सकता है. जल्दबाजी और अहंकार से आपको बचकर रहना होगा. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर : करियर में आज का दिन बढ़ोतरी का होगा. आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी. आज आपको बड़े अवसर प्राप्त होंगे. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपकी कार्य प्रणाली और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की जाएगी. किसी महत्वपूर्ण बैठक में आपको प्रेजेंटेशन देने का अवसर मिल सकता है.नई जॉब के इंटरव्यू और नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आज का दिन शानदार है. जो जातक नौकरी बदलने के बारे में प्रयासरत हैं उन्हें बेहतर ऑफर मिल सकता है. ऑफिस में साथी कर्मचारियों के साथ व्यवहार बेहतर रखें.

Finance / फाइनेंस: व्यवसाय में आज लाभ की स्थिति रहेगी. आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी. अचानक इनकम में वृद्धि हो सकती है.रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है. आपके द्वारा पुराने इन्वेस्टमेंट से आज आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है. भोग विलास और सामाजिक मजबूती एवं दिखावे पर आपका धन खर्च हो सकता है.आज आपको बचत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलें. इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन काफी अच्छा है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, SJP और म्युचुअल फंड से लाभ प्राप्त होगा. किसी भी व्यक्ति के प्रभाव से बिना जांच पड़ताल के इन्वेस्टमेंट ना करें. प्रॉपर्टी एवं किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में काफी नजदीकियां और एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ेगा. किसी गलतफहमी की वजह से बनी हुई दूरियां आज खत्म हो सकती है. आपके द्वारा प्रेम संबंधों में वक्त दिया जाएगा. पार्टनर आपकी काफी केयर करेगी. किसी पुराने विवाद का बातचीत के माध्यम से हल हो सकता है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग बना रहेगा. परिवार में मांगलिक आयोजन हो सकता है. घर का वातावरण काफी खुशनुमा रहेगा. सिंगल जातकों के विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है. नए प्रेम संबंध बनेंगे.

Lucky Number / शुभ अंक : 9

Lucky  Color / शुभ रंग : गोल्डन 

आज का उपाय : आज अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए पीले फल गरीबों में वितरित करें और किसी मंदिर में धूप बत्ती का दान करें.

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