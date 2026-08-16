16 August 2026 Numerology Horoscope 9: पुराने विवाद हो सकते हैं खत्म, करियर की रुकावटें होंगी दूर

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. कोई पुराना विवाद आज आपके प्रयासों से समाप्त हो सकता है आज साहस और अनुशासन में रहकर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे बार-बार जिन चीजों की वजह से आपके जीवन में रुकावट होती है उन्हें दूर करने का प्रयास करें. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर :

आज कार्यस्थल पर किसी भी व्यक्ति से आवेश में बात ना करें. बातचीत में गुस्से की जगह धैर्य दिखाएं. अवसर मिलने पर आपको आगे जाकर किसी भी बड़े कार्य की जिम्मेदारी लेनी होगी. करियर में आ रही रुकावट आपके प्रयासों से दूर हो सकती है. आज आप अपनी टैलेंट को पूरी तरह प्रयोग करें. नेतृत्व का अवसर मिलने पर लोगों को अपनी क्षमता दिखाएं. व्यवसाय में आज आपको समय और ग्राहकों की मांग के अनुरूप परिवर्तन करना होगा. आपके अनुशासन में किए गए कार्यों से किसी बड़ी डील का अवसर मिल सकता है. कंपटीशन में आकर अपनी स्ट्रेटजी और प्लान से ना भटके.

Finance / फाइनेंस:

आर्थिक स्थिति में शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद स्थायित्व रह सकता है. इनकम में बढ़ोतरी होगी.आर्थिक मामलों में जल्दबाजी करना हितकर नहीं होगा. किसी पुराने उधार दिए गए धन की रिकवरी होने की संभावना है. सोर्स आफ इनकम बढ़ सकते हैं. नए व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी की खरीद और विदेश से संबंधित व्यवसाय अथवा किसी डील पर आपका धन खर्च हो सकता है. किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में ज्यादा रिस्क ना लें.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज रिश्तो में एक दूसरे के साथ भावुकता के संबंध रहेंगे. भविष्य को लेकर किसी बात की चिंता रह सकती है. आज किसी पारिवारिक विवाद में आज समाधान हो सकता है. सिंगल जातकों के विवाह की बातचीत आगे बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में सतर्क रहें. कम बोलने या व्यस्त रहने की वजह से गलतफहमियां बढ़ सकती है. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में अपने दिल की बात शब्दों में अवश्य करें. बातचीत में धैर्य रखें. पार्टनर को स्पेस दें और भावनाओं का सम्मान करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 3

Lucky Color / शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: आज हनुमान जी की प्रतिमा अथवा मूर्ति के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करें तथा हनुमान जी को मीठे पान का भोग अर्पित करें.