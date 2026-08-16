16 August 2026 Numerology Horoscope 8: ज्यादा लालच भरी स्कीम के चक्कर में ना पड़े, परिवार की बढ़ेगी जिम्मेदारी

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. आज आपके प्रयास जितने शानदार होंगे परिणाम उतने अच्छे प्राप्त होंगे. कठिन परिश्रम, अनुशासन, ईमानदारी आपके जीवन को आसान बनाएगी. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर :

कोई भी कार्य करते समय आज आपको अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी. किसी जटिल प्रोजेक्ट में आपको आगे किया जा सकता है. आपके द्वारा अनुशासन और कठिन परिश्रम को उच्च अधिकारियों के द्वारा समझ जाएगा. किसी भी कार्य का आपके द्वारा बेहतर प्रबंधन किया जाएगा. तेज प्रयास और ईमानदारी से रुके हुए कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी. आज आपके द्वारा किए गए निरंतर प्रयास से भविष्य में बेहतर सिचुएशन बनेगी. व्यवसाय में आज समय की मांग को देखते हुए नई रूपरेखा तय करनी होगी. सभी जरूरी कागजात बेहतर तरीके से रखने होंगे. पार्टनरशिप से संबंधित टर्म्स एंड कंडीशन स्पष्ट रखें.

Finance / फाइनेंस :

आपकी आर्थिक स्थिति आज आपके कर्म एवं ईमानदारी पर आधारित है.वित्तीय मामलों में आज आपको बेहतर प्लानिंग के साथ कार्य करना होगा. पुराने निवेश की समीक्षा करने का दिन है. अनावश्यक रूप से खर्चों को रोकना है. लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. जल्दबाजी और किसी भी प्रकार की लालच भरी स्कीम से दूर रहें. आज आपको सेविंग्स पर ध्यान देना होगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

किसी भी व्यक्ति के साथ आज संबंध में आपको भरोसा और स्थायित्व रखना होगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की सुरक्षा को लेकर आत्म मंथन हो सकता है. लंबी चर्चा सकारात्मक रहेगी. परिवार के सदस्यों के द्वारा आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है. पहले से चली आ रही किसी गलतफहमी का बातचीत के माध्यम से समाधान किया जा सकता है. आपकी जिम्मेदारी भरे नेचर से लोग प्रभावित होंगे.

Lucky Number / शुभ अंक: 6

Lucky Color / शुभ रंग: काला

आज का उपाय: आज सफाई कर्मी एवं अधीनस्थ कर्मचारी तथा गरीब, मजदूरों को खाने से संबंधित आवश्यक वस्तुओं का दान करें.