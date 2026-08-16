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16 August 2026 Numerology Horoscope 7: अतिचिंतन और गलतफहमी की वजह से हो सकते हैं रिश्ते खराब

आज के दिन का अंक 7 और आपका मूलांक 7 है. आज केतु की डबल ऊर्जा आपको आज बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी. आपकी इंटूशन पावर काफी मजबूत रहेगी. आइये जानते हैं मूलांक 7 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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16 August 2026 Numerology Horoscope 7: अतिचिंतन और गलतफहमी की वजह से हो सकते हैं रिश्ते खराब
मूलांक 07 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 7 / मूलांक 7: किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आपके द्वारा बेहतर निर्णय लिए जाएंगे. एकांत में रहकर आप बेहतर कार्य करेंगे. टीम के सदस्यों को आपके द्वारा दी गई सलाह से लाभ की स्थिति बनेगी. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर :

किसी भी कार्य में आपके द्वारा बेहतर विश्लेषण किया जा सकता है. आपके द्वारा आज टेक्निकल कार्यों में सफलता मिलेगी. आपकी किसी भी विषय पर रिसर्च करने की क्षमता मजबूत होगी. किसी बंद पड़े प्रोजेक्ट में आपके द्वारा प्रयास करने से सफलता मिल सकती है. रिसर्च, एजुकेशन और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपकी मदद की जा सकती है. व्यवसाय में आज लाभ की स्थिति रहेगी. आपकी गुप्त रणनीति से व्यवसाय में सफलता मिलेगी. कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.

Finance / फाइनेंस:

आपके वित्तीय निर्णय आज काफी मजबूत रहेंगे. आपको जल्दी किसी के प्रभाव में आकर कोई इंवेस्टमेंट नहीं करना है. पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट से आज बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा. किसी लोन या पुराने पेमेंट को क्लियर करने में सफलता मिलेगी. जल्दी रिटर्न और पैसा डबल जैसी स्कीमों से सावधान रहे. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. शेयर बाजार से दूरी बनाकर रखें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

पार्टनर के साथ आज संबंधों में भावुकता रहेगी. अपनी फिलिंग्स को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें. आपके द्वारा अधिक समय चुप रहने से गलतफहमियां बढ़ सकती है. छोटी-छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से संबंध खराब होने की संभावना है. सिंगल जातकों को आज विवाह से संबंधित बेहतर प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ आज किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक: 5
Lucky Color / शुभ रंग: बेंगनी 

आज का उपाय: आज वॉलपेपर सूर्योदय के पश्चात 15 मिनट मौन व्रत करें एवं किसी कुष्ठ रोगी को भरपेट भोजन खिलाएं.

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