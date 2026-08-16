16 August 2026 Numerology Horoscope 6: भावनाओं में आकर किसी भी प्रकार का आर्थिक निर्णय और कमिटमेंट ना करें

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज आपको खुद के लिए समय निकालना होगा. अपनी जरूरत को समझना होगा. किसी भी मामले में भावुकता को खुद पर हावी ना होने दें. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज ऑफिस में आपकी बेहतर कम्युनिकेशन और आकर्षक पर्सनालिटी की वजह से लोग आकर्षित होंगे. आपके प्रभाव में वृद्धि होगी. लोग आपकी बात को आसानी से मानेंगे. किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी सक्रियता से कामयाबी मिलेगी. आपके बेहतर आइडिया आज काम करेंगे. क्लाइंट्स के साथ आज संबंध बेहतर बनेंगे. पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी. आज आपके टैलेंट का भरपूर उपयोग करने का अवसर मिलेगा. व्यवसाय में कस्टमर के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे. पुराने क्लाइंट के साथ बातचीत से व्यवसाय में वृद्धि होगी. पार्टनरशिप के व्यवसाय में लाभ की स्थिति रहेगी.

Finance / फाइनेंस:

आपके जीवन में खर्चों में बढ़ोतरी होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. इनकम बढ़ाने के लिए आप मजबूत प्रयास करेंगे. पुराने किसी फाइनेंशियल विवाद में आपके दखल से समाधान होगा. भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय एवं शॉपिंग करने से बचें. जल्दबाजी में आकर कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें. आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होगा. बचत पर ध्यान केंद्रित करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक लगाव रहेगा. पार्टनर के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा. एक दूसरे के साथ प्रेम संबंधों सक्रियता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ आज काफी मजबूत संबंध होंगे. आपके प्रयासों से पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं. किसी आकर्षक व्यक्ति के साथ नए प्रेम संबंध बनेंगे. सोशल मीडिया पर आपकी सक्रियता से आज नए लोगों के साथ आपके मेलजोल बढ़ेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ आज समय व्यतीत करें

Lucky Number / शुभ अंक: 3

Lucky Color / शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: किसी विधवा आश्रम में जाकर आज विधवा महिलाओं के लिए सफेद वस्त्र,चावल, शक्कर एवं मिठाई का दान करें.