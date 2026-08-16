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16 August 2026 Numerology Horoscope 4: वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में कठोर व्यवहार से बिगड़ सकती है बात

आज के दिन का अंक 7 और आपका मूलांक 4 मिलकर केतु और राहू की ऊर्जा के माध्यम से आपको बेहतर रणनीति के साथ कार्य करने की आवश्यकता रहेगी. पुरानी सिचुएशन और नीतियां आज कारगर नहीं रहेंगी.

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16 August 2026 Numerology Horoscope 4: वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में कठोर व्यवहार से बिगड़ सकती है बात
मूलांक 04 का राशिफल
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Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आज का दिन आपके लिए करियर रिश्तो और फाइनेंस में अप्रत्याशित बदलाव का है. अचानक नई योजनाओं के लागू होने से असमंजस की स्थिति रह सकती है. पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ कोई निर्णय करना बेहतर रहेगा.आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज आपको अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग करते हुए कार्य करना होगा. आपकी बेहतर और गंभीर सोच से किसी समस्या का आसान समाधान हो सकता है. ऑफिस में आपको कठिन टास्क दिया जा सकता है. टेक्निकल कामों में आज सफलता मिलेगी. सीनियर और साथियों के साथ आपकी बॉन्डिंग बेहतर होगी. टीम के साथ मिलकर आज बेहतर तरीके से कार्य कर सकेंगे. आपकी सोच से व्यवसाय में विस्तार होगा. कागजों को व्यवस्थित तरीके से रखें. कस्टमर के साथ बातचीत करते रहें.

Finance / फाइनेंस :

आज किसी भी तरह फाइनेंशियल मामलों में रिस्क ना उठाएं. भावुकता को हावी न होने दें. पुरी कैलकुलेशन और एनालिसिस के बाद ही कोई फाइनेंशियल डिसीजन करें. आवश्यकताओं से अधिक खर्च करने में दिक्कत बढ़ेगी. खर्चो को कंट्रोल करें. किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उसके जोखिम को समझ लें. क्विक प्रॉफिट और पैसा डबल जैसी स्कीम से सावधान रहें. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सतर्कता रखें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

काम की व्यस्तता और कैलकुलेटिव मन की वजह से रिश्तो में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी. बातचीत के दौरान कठोर भाषा एवं व्यवहार न रखें. डिप्लोमेटिक और प्रैक्टिकल व्यवहार आज आपके काम आएगा. पार्टनर की बात को गंभीरता से सुनें. पुरानी गलतफहमी को बातचीत के माध्यम से खत्म करें. ऑनलाइन किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर नए प्रेम संबंध बन सकते हैं. आज परिवार की जिम्मेदारी उठाने का मौका है. अपने आप को बेहतर और सही साबित करने के लिए कार्य करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 8
Lucky Color / शुभ रंग: सिलेटी 
     
आज का उपाय: आज किसी मंदिर में शिखर पर तिकोना भगवा ध्वज लगाएं एवं गणेश जी को नारियल भेंट करें.

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