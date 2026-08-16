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16 August 2026 Numerology, Horoscope 3: करियर में मिल सकती है बड़ी अपॉर्चुनिटी, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

आज के दिन का अंक 7 और आपका मूलांक 3 मिलकर बृहस्पति, केतु की ऊर्जा के साथ आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज आपका मन आध्यात्म की तरफ आकर्षित होगा. धर्म कर्म के कार्यों में आपको आज बेहतर सफलता हासिल होगी.

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16 August 2026 Numerology, Horoscope 3: करियर में मिल सकती है बड़ी अपॉर्चुनिटी, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
मूलांक 03 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 3 / मूलांक 3: किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. रिसर्च, अध्यात्म, ज्योतिष के क्षेत्र में आज सफलता का दिन है. आपके द्वारा आज किसी धार्मिक आयोजन में सहयोग किया जाएगा. बेहतर कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी के माध्यम से शानदार परिणाम मिलेंगे. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

ऑफिस में आज कम्युनिकेशन के माध्यम से क्लाइंट्स के साथ बेहतर बातचीत रहेगी. किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपकी प्रेजेंटेशन शानदार रहेगी. लोग आपकी बात से प्रभावित होंगे. वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपको सपोर्ट दिया जाएगा. आपकी सलाह लोगों को काफी पसंद आएगी. आपके आईडिया से ऑफिस में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. व्यवसाय में आज अपने ब्रांड को मजबूत करने पर फोकस करें. पुराने ग्राहकों के माध्यम से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आपको लाभ होगा.

Finance / फाइनेंस :

आज आपके द्वारा आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में सफलता मिलेगी. आपकी बेहतर सोच और प्लानिंग के माध्यम से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आज रिटर्न काफी बेहतर मिलने की संभावना है. नए सोर्स आफ इनकम बढ़ाने पर काम करें. अपनी स्किल को और बेहतर बनाने पर खर्च कर सकते हैं. किसी के प्रभाव में आकर बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें. आज के दिन पैसे को सेफ रखना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है. कोई बड़ी रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आपके पार्टनर की बात को गंभीरता से लेना होगा. रिश्तो में एक दूसरे का सम्मान करें. किसी भी विवाद या गलतफहमी की स्थिति में बेहतर कम्युनिकेशन के माध्यम से समाधान करने का प्रयास करें. पार्टनर के साथ बेहतर भविष्य को लेकर लंबी चर्चा हो सकती है. किसी आध्यात्मिक और धर्म से संबंधित व्यक्ति के साथ आपके साउल कनेक्शन हो सकते हैं. परिवार में समय व्यतीत करें. परिवार के किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए बूस्टर डोज का काम करेगी.

Lucky Number / शुभ अंक: 9
Lucky Color / शुभ रंग: हरा 

आज का उपाय: आज किसी धर्म स्थान में साधु संत एवं गरीबों में प्रसाद वितरण करें. मस्तक एवं नाभि पर हल्दी का तिलक करें.

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