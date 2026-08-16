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16 August 2026 Numerology Horoscope 2: करियर में मिल सकता है सहयोग, अटके धन की हो सकती है प्राप्ति

आज दिन का अंक है 7 और आपका मूलांक 2 है. आज चंद्रमा और केतु की ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज मन में भटकाव की स्थिति रहेगी. आपका मन एकांत की तरफ आकर्षित होगा. भावुकता हावी रहेगी. आईए जानते हैं मूलांक 2 के व्यक्तियों के जीवन में इसका असर.

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16 August 2026 Numerology Horoscope 2: करियर में मिल सकता है सहयोग, अटके धन की हो सकती है प्राप्ति
मूलांक 02 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आज रिश्तो में भावनाओं पर संतुलन बनाना होगा. आज आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना होगा. जल्दबाजी की जगह धैर्य रखने में लाभ रहेगा. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर :

ऑफिस में आज आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक रहकर लोगों के साथ संबंध बनाने होंगे. इससे आपके कार्य करने की क्षमता मजबूत होगी. बेहतर परिणाम हासिल होंगे. टीम के सदस्यों के साथ आज संतुलन बनाकर चलें. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. ऑफिस के वरिष्ठ कर्मियों के द्वारा आपको सपोर्ट किया जा सकता है. आपके द्वारा बेहतर कम्युनिकेशन से रुके हुए काम बन सकते हैं. आप की बातचीत में काफी अधिक आकर्षण रहेगा. व्यवसाय में आज सोच समझकर महत्वपूर्ण निर्णय करें. किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें. कम्युनिकेशन गैप की वजह से दिक्कतें बढ़ सकती है. इसलिए ग्राहकों के साथ बातचीत और समन्वय बनाकर चलें.

Finance / फाइनेंस:

आज फाइनेंशियल मैटर्स में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी होगी. भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय न करें. काफी समय से सरकारी किसी कार्य में अटका हुआ धन आज आपको प्राप्त हो सकता है. बेहतर फाइनेंशियल प्लान के साथ आगे बढ़े. किसी भी व्यक्ति के दबाव में आकर कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें. बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें एवं कागजी कार्यवाही पूरी करें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन :

वैवाहिक जीवन एवं प्रेम संबंधों में आज भावुकता रहेगी. आपकी समझदारी से संबंध बेहतर होंगे. पार्टनर के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर लंबी चर्चा हो सकती है. पुराना कोई विवाद आपके माध्यम से खत्म हो सकता है. किसी शांत स्वभाव एवं सेंसिटिव नेचर के व्यक्ति के साथ आपका प्रेम संबंध बन सकते हैं. विवाह से संबंधित बातचीत शुरू हो सकती है. पारिवारिक सदस्यों का बेहतर सपोर्ट प्राप्त होगा.

Lucky Number / शुभ अंक: 6
Lucky Color / शुभ रंग: क्रीम 

आज का उपाय: आज आपको कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए. धर्म स्थान में प्याऊ लगाएं या पानी की बोतल बाटें.

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