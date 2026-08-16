विज्ञापन
विशेष लिंक

16 August 2026 Numerology Horoscope 1: करियर में मिल सकती है सफलता, आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना

आज दिन का अंक 7 है और मूलांक 1 जो कि सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. आज सूर्य और केतु की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित रहेगा. आज का दिन आपके लिए किसी व्यक्तिगत निर्णय के माध्यम से जीवन में बदलाव लाने का है. बेहतर विश्लेषण क्षमता के साथ दिन की शुरुआत करें

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
16 August 2026 Numerology Horoscope 1: करियर में मिल सकती है सफलता, आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना
मूलांक 01 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 1 / मूलांक 1: किसी भी माह की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. आपके द्वारा लिया गया कोई महत्वपूर्ण फैसला आपके जीवन को बदलने वाला होगा. काफी समय से अटके हुए किसी कार्य में आपके द्वारा एक्शन लेने से मूवमेंट हो सकता है. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर:

कार्यस्थल पर आज आप आगे बढ़कर जिम्मेदारियां को लेंगे. आपकी कार्य करने की क्षमताएं जबरदस्त होगी. आज आपके सुझावों से टीम बेहतर कार्य करेगी. एक बेहतर लीडर के रूप में आपकी क्षमताएं विकसित होंगी. उच्च अधिकारियों को आप प्रभावित कर सकेंगे. नई नौकरी तलाश रहे जातकों को आज सकारात्मक संकेत प्राप्त होंगे. किसी भी कार्य को किस तरह पूरा करेंगे इसकी जानकारी अधिकारियों को अवश्य दें. व्यवसाय में अपनी स्ट्रेटजी के माध्यम से विस्तार करें. पुराने कस्टमर के साथ फिर से बातचीत करें. किसी नए प्रोडक्ट के माध्यम से व्यवसाय में प्रगति हो सकती है.

Finance / फाइनेंस:

आपके द्वारा आज बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सकती है. आर्थिक स्थिति आपकी सोच से बेहतर रहेगी. पुराना अटका हुआ धन आपके प्रयासों से प्राप्त हो सकता है. किसी भी बड़े खर्च को करने से पहले बजट का प्लान अवश्य करें. छोटे-छोटे लाभ से अति उत्साहित होने की जगह सुरक्षित और लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें. आज अनुशासन में रहकर आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट और खर्च आपको बेहतर कल देंगे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

वैवाहिक जीवन एवं प्रेम संबंधों में आपकी बातचीत काफी प्रभावशाली होगी. अपनी इच्छाओं एवं महत्वाकांक्षा को पार्टनर पर रोकने का प्रयास न करें. पार्टनर के साथ आज बेहतर भविष्य को लेकर बातचीत लंबी और शानदार रहेगी. संबंधों में आज स्पष्टता रखें. किसी भी प्रकार की शंका होने पर खुलकर बातचीत करें. सिंगल जातकों की मुलाकात किसी आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्ति के साथ हो सकती है लव मैरिज के लिए प्रयासरत लोगों को धैर्य रखना होगा. परिवार में आज आपकी उपस्थिति काफी प्रभावशाली रहेगी.

Lucky Number / शुभ अंक: 9
Lucky  Color / शुभ रं : नारंगी 

आज का उपाय: उगते हुए सूर्य को तांबे के पत्र से शक्कर मिलाकर जल अर्पित करें, एवं जरूरतमंद लोगों में अन्न का दान करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mulank 1 Horoscope, Mulank 1 Rashifal, Mulank 1 Lucky Number
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com