Numerology Prediction 9: मेहनत और नेतृत्व क्षमता से होगी करियर में प्रगति!

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आज आपका जोश, जूनून और सक्रियता के साथ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.आपको आज क्विक डिसीजन लेने होंगे. किसी भी भ्रम में ना रहें. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आज आपकी कुशल नेतृत्व क्षमता से कार्यक्षेत्र में आपको तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे. किसी भी कंपटीशन में आपको सफलता प्राप्त होगी. आपके अधिकारियों के द्वारा आपको आज कोई बेहतर नया दायित्व दिया जा सकता है. अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान कर सकते हैं. व्यावसायिक गतिविधियों में भ्रम की स्थिति रहेगी. कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें. सेल्स और मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए लाभ की स्थिति रहेगी. आज व्यवसाय में आपको नई डील करने का मौका मिल सकता है. कंपटीशन में किसी की भी रणनीति से आपको दिक्कत नहीं होगी.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन काफी बेहतर होगी. सोर्स आफ इनकम बढ़ाने के नए आईडिया दिमाग में आएंगे. अचानक खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. घर के कंफर्ट और लग्जरी पर आपका धन खर्च हो सकता है. किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी से नुकसान का सामना करना पड़ेगा. किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर फाइनेंशियल डिसीजन करें. बिना सोच विचार किये किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में आपकी भावनाएं काफी जुनूनी रहेगी. आज मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं. पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन करें. किसी भी प्रकार की जिद या गुस्सा आपके संबंधों को खराब कर सकता है. सिंगल जातकों के विवाह की बात शुरू हो सकती है. प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील कर सकते हैं. छोटी-छोटी बातों पर विवाद ना करें. जीवनसाथी के साथ आज आपके संबंध में प्यार और सम्मान बढ़ेगा. पारिवारिक समस्याओं का अंत होगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : जरुरतमंद व्यक्ति या गरीबों को मसूर की दाल और टमाटर का दान करें.