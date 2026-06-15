Numerology Prediction 8: प्रेम संबंध और जीवनसाथी के साथ बातचीत में रखें नरमी!

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होता.आज कठिन परिस्थिति में आपकी सोचने और समझने की क्षमता मजबूत होगी.कोई पेंडिंग काम आपका सिरदर्द बढ़ा सकता है. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपको नई भूमिका दी जा सकती है. इससे आपकी जिम्मेदारियों में अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी. आपको अनुशासन में रहकर मेहनत करनी पड़ेगी, इससे आपको त्वरित लाभ की स्थिति बनेगी. अथॉरिटी से जुड़े कामों में आज विलंब हो सकता है. अधिकारियों एवं साथी कर्मचारियों से बातचीत के दौरान मर्यादा बनाए रखें. पेंडिंग कामों में आज मूवमेंट देखने को मिल सकता है. किसी भी काम में शॉर्टकट से आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी.धैर्य के साथ कार्य करने से व्यावसायिक स्थितियों में सुधार होगा.आपके पुराने संबंधों से बिजनेस में लाभ की स्थिति बनेगी. फाइनेंशियल डिसीजन पूरी रिसर्च करने के बाद करें. कानूनी मामलों में आज धैर्य और संयम रखें.

Finance / फाइनेंस : आज आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बनाकर चलना होगा. आर्थिक स्थिति में अप एंड डाउन बना रहेगा. आज आर्थिक मामलों में बार-बार रुकावट का सामना करना पड़ेगा. घर में किसी बीमारी और गाड़ियों की खराबी पर खर्च बढ़ सकता है. आज कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा अवश्य सुरक्षित रखें. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं. लाभ के लिए शॉर्टकट काम नहीं करेंगे. यदि धैर्य और अनुशासन रखा तो स्लोली स्लोली फाइनेंसियल कंडीशन ठीक हो सकती है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज नीरसता बनी रहेगी. एक दूसरे के साथ आपको अपनी भावनाओं को शब्दों में कहने की आवश्यकता होगी. आपकी गंभीरता और कार्य में व्यस्तता रिश्तो में दूरियां बढ़ा सकती है. पहले से चले आ रहे मतभेद आज कम्युनिकेशन के माध्यम से बेहतर हो सकती है. जीवनसाथी और आपके बीच में पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है. धैर्य के साथ आप कार्य करें, बातचीत के दौरान शब्दों में नरमी रखें. इससे आपके रिश्ते बचे रहेंगे.

Lucky Number / शुभ अंक : 4

Lucky Color / शुभ रंग : नीला

आज का उपाय : काले तिल मिलाकर जल आज शिवलिंग पर चढ़ाएं.