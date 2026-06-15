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Numerology Prediction 6: आज आपका आकर्षण रहस्यमई होगा, जिंदगी में बढ़ेगा कम्फर्ट!

आज के दिन का अंक 4 और मूलांक 6 यानी शुक्र का राहू के साथ संयोजन आपके व्यक्तित्व और आकर्षण को रहस्यमई बनाएगा. आप अंदर से अलग और बाहर काफी फ़्लर्टी नजर आएंगे. आईए जानते हैं कि मूलांक 6 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology Prediction 6: आज आपका आकर्षण रहस्यमई होगा, जिंदगी में बढ़ेगा कम्फर्ट!
मूलांक 6: आज आपका प्रभाव और आकर्षण रहेगा मजबूत

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आपके अंदर रहस्यमई आकर्षण शक्ति होगी. किसी भी व्यक्ति को आप चुटकीयों में प्रभावित कर सकते हैं. आज दिल और दिमाग के बीच आपको संतुलन बनाकर चलना होगा.आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : कार्य क्षेत्र में आज आप जबरदस्त मेहनत और अपनी व्यवहारिकता के बल पर किसी भी कार्य को आसानी से कर पाएंगे. क्रिएटिविटी से जुड़े कार्यों में आज आपको लाभ होगा. साथी कर्मचारियों के द्वारा किसी भी कार्य में आपकी मदद की जाएगी. करियर में आपके नए अवसर आकर्षित होंगे. आज आपको अपनी क्षमताओं का मजबूत उदाहरण पेश करना होगा. व्यापार में ग्राहकों के साथ संबंधों पर विशेष ध्यान रखें. पार्टनरशिप के व्यवसाय में पार्टनर पर भरोसा करें और किसी भी प्रकार का छल आपको नुकसान कर सकता है. आपके व्यवहार से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे.

Finance / फाइनेंस: आज आपके करियर में धनलाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. घर के लग्जरियस, कंफर्ट और व्यक्तिगत सुख के लिए आज आपका धन खर्च हो सकता है. किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपनी स्ट्रेटजी तैयार रखें और किसी एक्सपर्ट से सलाह करने के बाद आगे बढ़े.अनावश्यक और दिखावे के खर्चो को कंट्रोल करें. आय और व्यय का संतुलन ही आज आपको बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाएगा.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में एकदूसरे के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. पार्टनर के साथ आज रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा. एक दूसरे के साथ फिलिंग शेयर करने का बेहतर अवसर है. विवाह योग्य जातकों के विवाह के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. दुख भरी कहानी सुनकर उसके साथ कोई कमिटमेंट ना करें. सहायक संबंधों में छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें और जीवनसाथी के साथ संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करें. आज जीवनसाथी से आपको लगाव बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताएं इससे आपके संबंध बेहतर होंगे.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : हल्का नीला 

आज का उपाय : आज किसी विधवा महिला को सामने से जाकर उसकी किसी भी चीज में मदद करें.

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