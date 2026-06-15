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Numerology Prediction 5: वैवाहिक जीवन में आज दूसरे के साथ संबंधों में आएगी मिठास!

आज के दिन का अंक 4 और आपका मूलांक 5 है. यानि की आज बुध और राहू की ऊर्जा सक्रिय रहेगी. आज आपकी यूनिक थॉट और नए संपर्क से करियर में प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे. आईए जानते हैं मूलांक 5 के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

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Numerology Prediction 5: वैवाहिक जीवन में आज दूसरे के साथ संबंधों में आएगी मिठास!
मूलांक 5: नए संपर्क और विचारों से करियर में प्रगति

Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग से कई बड़े अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं. आपका कम्युनिकेशन स्किल लोगों को आपसे जोड़ेगा. मल्टीटास्किंग में ध्यान रखें अन्यथा आपका फोकस आपके लक्ष्य से हट सकता है. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर : किसी नए प्रोजेक्ट में आज आपको बेहतर जिम्मेदारी या लीड करने का रोल मिल सकता है. आपकी कम्युनिकेशन क्षमता से प्रभावित होकर बिगड़े हुए काम आसानी से बन सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण बैठक में आपके द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन में आपको सफलता हासिल होगी. नई जिम्मेदारी में आज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा. क्विक डिसीजन लेने में अत्यधिक जल्दबाजी ना करें. बिजनेस में नए क्लाइंट्स के माध्यम से आपको कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त होगा. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम देने वाला होगा. लेनदेन संबंधित कार्यों में आज अपनी नीतियों को स्पष्ट रखें.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी इनकम को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगी. फाइनेंसियल कंडीशन बेहतर होगी. आय के नए स्रोत बनेंगे. अचानक आपको लाभ के कई छोटे-छोटे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.अनावश्यक खर्च पर कंट्रोल करें. किसी के प्रभाव में आकर खरीदारी ना करें. फाइनेंशियल मैटर में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है. धैर्य को धारण करें और अपनी चतुराई से गंभीर निर्णय करें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आपसी बातचीत से एक दूसरे के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. पार्टनर के साथ गलतफहमियों को दूर करने के लिए स्पष्ट संवाद करें. सिंगल लोगों के विवाह के योग बन रहे हैं. नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. आपसी बातचीत के दौरान एक दूसरे से कुतर्क ना करें. वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करना आपसी संबंधों को मजबूत बनाएगा. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें अन्यथा विवाद हो सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 4

Lucky Color / शुभ रंग : फिरोजी 

आज का उपाय : आज किसी किन्नर को हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियां और श्रृंगार का सभी सामान सम्मान पूर्वक दान करें एवं उनका आशीर्वाद लें.

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