Numerology Prediction 4: जटिल परिस्थितियों में कर सकेंगे किसी समस्या का आसान समाधान!

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 4 होता है. आज आप बेहतर सोच के साथ किसी भी जटिल परिस्थिति में अपनी मजबूत क्षमता से कार्य को आसान कर सकते हैं. आपकी कार्यप्रणाली अन्य लोगों से अलग रहेगी. जल्दबाजी की जगह थोड़ा धैर्य बनाकर रखें.आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय आपके लिए.

Career / करियर : ऑफिस अथवा व्यवसाय में आज आपके द्वारा जबरदस्त तरीके से मेहनत की जाएगी. शारीरिक श्रम के साथ-साथ आप मानसिक रूप से बेहतर कार्य कर सकेंगे. कार्यक्षेत्र में आज अनएक्सपेक्टेड बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है. साथी कर्मचारियों के साथ आपका व्यवहार और संबंध बेहतर बना कर रखें. किसी भी बातचीत के दौरान आप तुरंत जवाब देने की जगह सोच समझकर प्रतिक्रिया दें. कंपीटीटर्स बिजनेसमैन के लिए गुप्त रूप से स्ट्रेटजी बनाकर काम करें. ऑनलाइन बिजनेस से प्रॉफिट होगा. पार्टनरशिप का व्यवसाय शुरू करने से पहले नियम व शर्तें स्पष्ट बनाएं.

Finance / फाइनेंस: आज आर्थिक स्थिति अनप्रिडिक्टेबल रह सकती है. लेनदेन के मामलों में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है. अचानक कोई बड़ा खर्च आपकी बजट का संतुलन बिगाड़ सकता है शेयर बाजार या इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बेहतर योजना आपको मिल सकती है. आज धन जितनी स्पीड से आएगा उतने ही स्पीड से खर्च होने की संभावना है. ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के समय सावधानी रखें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ बातचीत करते समय गोपनीयता ना रखें. संबंधों में खुलकर बातचीत करें. आज कार्य की अधिकता की वजह से पार्टनर की समय न मिलने की शिकायत हो सकती है. पहले से चली आ रही कड़वाहट को आज दूर करने का प्रयास करें. आज अपनी फिलिंग्स को शब्दों में प्रेम पूर्वक व्यक्त करें. जीवनसाथी को समय देने की आवश्यकता है. आज जीवनसाथी के ऊपर हक जाताएं लेकिन प्रेशर ना दें. एक दूसरे का विश्वास और प्यार आपका रिश्ता मजबूत बनाएगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 6

Lucky Color / शुभ रंग : महरून

आज का उपाय : आज नारियल अथवा गोले से बनी हुई कोई चीज गरीबों में वितरित करें.