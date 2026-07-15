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Numerology Prediction 4: आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत!

आज के दिन का अंक 5 और आपका मूलांक 4 है.आज राहू और बुध की ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता और कार्य कुशलता आपके व्यवसाय में बढ़त दिलाएगी. आईए जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के जीवन में इसका असर.

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Numerology Prediction 4: आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत!
सही निर्णय दिलाएंगे व्यवसाय में बढ़त.

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 4 होता है. आज करियर और व्यवसाय में असाधारण वृद्धि होगी. भविष्य में इसके बड़े लाभ प्राप्त होंगे. आज अचानक आपको कोई ऑफर मिल सकता है. बिना देरी किए सूझबूझ के साथ उसे स्वीकार करें. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय आपके लिए.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी. आपका माइंडसेट जबरदस्त काम करेगा. आपके द्वारा किसी भी समस्या को आसानी से खत्म किया जा सकेगा. किसी बहु प्रतीक्षित प्रोजेक्ट में आज सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. अधिकारियों के द्वारा आपकी कार्य प्रणाली की प्रशंसा की जाएगी. सरकारी कार्यों में आज प्रगति देखने को मिलेगी. कार्यों में लापरवाही से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. किसी भी कार्य को अधूरा ना छोड़े. कार्यों की प्रायोरिटी के हिसाब से उन्हें कंप्लीट करें. व्यवसाय में आज अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग विस्तार करें. डिजिटल बिजनेस और नेटवर्किंग के माध्यम से कोई बेहतर डील मिल सकती है. पार्टनरशिप के व्यवसाय में आज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना शर्तों और जानकारी के साइन ना करें.अपने ब्रांड के प्रमोशन पर विशेष फोकस करें.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी. अचानक अनप्रिडिक्टेबल बड़ी तादात में धन प्राप्त हो सकता है.एक से अधिक जगह से धन प्राप्ति की संभावना है. खर्चों में भी आपके बढ़ोतरी होगी. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर रखें. कोई भी निवेश करने में आज जल्दबाजी न दिखाएं.उसके बारे में पूरा एनालिसिस करने के बाद ही निवेश करें.लॉन्ग टर्म की योजनाओं में लाभ होगा. शेयर बाजार और ट्रेडिंग में एक्सपर्ट की सलाह से निवेश करें. इससे बड़ा लाभ मिल सकता है.किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा दी गई स्कीम में निवेश न करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज ओपन कम्युनिकेशन के माध्यम से नजदीकियां बढ़ेगी. छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें अन्यथा गलतफहमी की वजह से विवाद होने की संभावना है.वैवाहिक जीवन में पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. परिवार के साथ समय व्यतीत करें.परिवार एवं मित्रों के साथ आज पार्टी या घूमने का प्लान बन सकता है. अविवाहित जातकों के लिए सोशल मीडिया या किसी मैट्रिमोनियल साइट से रिश्ता मिल सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 8
Lucky Color / शुभ रंग :  हरा 

आज का उपाय : किसी विकलांग व्यक्ति अथवा कुष्ठ रोगी को उड़द की दाल और नीले रंग का वस्त्र दान करें.

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