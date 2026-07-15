Numerology Prediction 8: आर्थिक स्थिति और करियर में होगी मजबूत प्रगति!

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होता है.आज आपको व्यवसायिक गतिविधियों में अनुशासन रखने की आवश्यकता होगी. लगातार आपको प्रयास करने होंगे. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपकी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होगी. भविष्य में इससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा. आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट से संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी. आपकी कार्यशैली और अनुशासन से अधिकारियों पर प्रभाव पड़ेगा. लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की सफलता का इंतजार आज खत्म हो सकता है. आज आपका ट्रांसफर होने की संभावना है. सरकारी नौकरी, कंस्ट्रक्शन और टेलीकॉम सेक्टर में जुड़े हुए जातकों के लिए दिन शानदार रहेगा. व्यापार में आज लाभदायक स्थिति रहेगी. ग्राहकों से अच्छा तालमेल बनेगा.रुके हुए काम आज आगे बढ़ सकते हैं. पार्टनरशिप के व्यवसाय में पार्टनर के साथ छल अथवा झूठ ना रखें सभी नीतियां स्पष्ट रखें.

Finance / फाइनेंस : आज आर्थिक स्थिति दिन की शुरुआत में कठिन रह सकती है. लेकिन धीरे-धीरे उसमें मजबूती देखने को मिलेगी रुका हुआ धन मिल सकता है. पूर्व में किए गए निवेश से लाभ होगा परिवार में लोगों के खर्चे बढ़ेंगे. किसी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी पर आपका धन खर्च हो सकता है. आय और व्यय के बीच में सामंजस्य बैठाना आज सबसे महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी. सेविंग्स पर फोकस करें. लॉन्ग टर्म के निवेश पर ध्यान केंद्रित करें. आज निवेश में धैर्य रखना होगा. सरकारी योजनाओं को आज प्राथमिकता दें. किसी भी निवेश की पूरी जानकारी करें.कागजी कार्रवाई पूरी करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना विशेष आवश्यक होगा. छोटी-छोटी बातों पर एक्शन ना लें. कोशिश करें कि छोटे विवाद को इग्नोर किया जाए. वैवाहिक जीवन में आज ओपन कम्युनिकेशन के माध्यम से संबंध मजबूत होंगे. पारिवारिक सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें. परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी. अनमैरिड लोगों के विवाह से संबंधित बातचीत शुरू हो सकती है. नए प्रेम संबंधों में सतर्क रहना होगा. आज कम बोलकर आपको योग्यता का परिचय देना होगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : सिलेटी

आज का उपाय : उड़द की दाल और सरसों के तेल से बने हुए पकौड़ों का गरीब एवं कुष्ठ रोगियों, विकलांगों में वितरण करें.