Numerology Prediction 6: प्रेम संबंधों में आकर्षण के साथ आर्थिक स्थिति होगी मजबूत!

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है.आज आपका आकर्षण लोगों को आपके प्रति गंभीरता से आकर्षित करेगा. रुके हुए प्रोजेक्ट आज आगे बढ़ सकते हैं. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आपके करियर में जबरदस्त प्रगति होगी. नौकरी में आपकी कार्य प्रणाली को देखते हुए विभाग या जिम्मेदारियां में परिवर्तन किया जा सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपकी काफी प्रशंसा होगी.आपका प्रमोशन हो सकता है या सैलेरी इंक्रीमेंट किया जा सकता है. करियर में आज क्लाइंट्स के साथ संबंध बेहतर बनेंगे. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. व्यवसाय में आज काफी लाभ की स्थिति बनेगी. पुराने किसी ग्राहक के द्वारा आज हो सकती है पार्टनरशिप के व्यवसाय में पार्टनर के साथ नीतियों को स्पष्ट रखें.

Finance / फाइनेंस: आज आर्थिक दृष्टि से दिन काफी शानदार रहेगा.इनकम के नए स्रोत बनेंगे. परिवार में अचानक खर्चो में बढ़ोतरी होगी. घर की आवश्यक वस्तुओं पर खर्च होने की संभावना है. बजट प्लान करके आगे बढ़ना होगा. लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से लाभ की प्राप्ति होगी. ब्यूटी सेक्टर, लग्जरियस और सरकारी कंपनियों में निवेश करने से बेहतर लाभ प्राप्त होगा. ज्यादा जल्दबाजी और लालच में आकर बड़ी धनराशि इन्वेस्ट ना करें. आंख बंद करके किये भरोसे में आज धनहानि की संभावना है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी. पहले से चला आ रहा विवाद आज आपकी समझदारी भरे व्यवहार से खत्म हो सकता है. वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का आपके प्रति लगाव बढ़ेगा.घर में माहौल खुशनुमा रहेगा. किसी आयोजन की तैयारी हो सकती है. नए संबंध बन सकते हैं. बच्चों के माध्यम से आज किसी खुशखबरी की प्राप्ति होगी. कुंवारे लोगों के नया संबंध बनने की संभावना है. किसी आकर्षक व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात हो सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : आज सात अंजुल चावल शिवलिंग पर अर्पित करें एवं इत्र चढ़ाएं.